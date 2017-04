Bia Haddad começa bem, mas leva virada e cai na estreia do Torneio de Bogotá

A brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada do Torneio de Bogotá, na Colômbia, nesta terça-feira. A tenista número 153 do mundo até começou bem, mas não resistiu e caiu logo na estreia ao perder para a paraguaia Verónica Cepede Royg por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4.

Apesar do ranking inferior, Bia Haddad fez frente à tenista número 109 do mundo. Ela dominou amplamente o primeiro set, em que chego a ter 10 oportunidades de quebra e confirmou três. A partir daí, no entanto, o jogo inverteu e foi Royg quem assumiu o comando do confronto para fechar.

A brasileira havia chegado à chave principal após eliminar na última rodada do qualifying a compatriota Teliana Pereira. Mesmo com a derrota, a tendência é que Bia Haddad suba no ranking e ocupe sua melhor colocação na carreira, superando a 148.ª posição que alcançou em 2015.

Por outro lado, com a vitória, Royg garantiu a classificação para a segunda rodada do Torneio de Bogotá, na qual terá tarefa bastante complicada. Ela vai duelar com a cabeça de chave número 3 do torneio, a sueca Johanna Larsson, que eliminou na segunda a francesa Fiona Ferro.

Ainda nesta terça-feira em Bogotá, a principal favorita da competição estreou com vitória. Cabeça de chave número 1, a holandesa Kiki Bertens derrotou a sérvia Nina Stojanovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Na próxima rodada, ela vai encarar a compatriota Cindy Burger, apenas 171.ª do mundo.

BIEL - No Torneio de Biel, na Suíça, a checa Barbosa Strycova suou, mas também estreou com vitória nesta terça-feira. A cabeça de chave número 1 da competição passou por 2 sets a 1 pela compatriota Marie Bouzkova, apenas 231.ª do ranking, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/2. Agora, ela vai encarar a alemã Carina Witthoeft, que eliminou a suíça Belinda Bencic.

Ainda nesta terça em Biel, a alemã Julia Goerges, sétima cabeça de chave, passou com tranquilidade pela britânica Naomi Broady por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Já a húngara Timea Babos, terceira favorita da competição, precisou abandonar quando perdia para a russa Evgeniya Rodina por 7/6 (9/7) e 4/2.

