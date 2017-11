Besiktas empata com Porto e avança na Liga dos Campeões como líder do grupo

O Besiktas nem precisou vencer para garantir vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões como primeiro colocado do Grupo G. Nesta terça-feira, a equipe recebeu o Porto na Turquia, saiu atrás, mas buscou o empate por 1 a 1 que lhe deu a classificação. Os gols foram dos brasileiros Felipe e Anderson Talisca.

Com o resultado, o Besiktas chegou a 11 pontos, na liderança da chave, e não pode mais ser ultrapassado pelo Porto, vice-líder com sete, RB Leipzig, com quatro, e Monaco, com dois. Estes últimos dois ainda jogam nesta terça, no principado, e brigam com o Porto pela última vaga do grupo.

Apesar do melhor início do Besiktas, foi o Porto que abriu o placar nesta terça, aos 28 minutos. Após cobrança ensaiada de falta pela direita, Danilo tabelou com Alex Telles e cruzou rasteiro para o zagueiro Felipe, ex-Corinthians, que bateu de primeira para vencer o goleiro.

O gol só tornou o Besiktas ainda mais ofensivo e os turcos passaram a encurralar o Porto. Quaresma parou em José Sá, mas aos 40 minutos, Anderson Talisca deixou tudo igual. Tosun recebeu pela esquerda, deu um chapéu em Felipe e invadiu a área antes de deixar o ex-jogador do Bahia em ótimas condições para marcar, sem goleiro.

O resultado já classificava os turcos, mas eles voltaram ainda mais ofensivos para o segundo tempo. Aos seis, José Sá apareceu novamente em cabeçada de Gonul. Aos 12, porém, precisou contar com a ajuda do travessão para evitar o gol de Babel, após linda jogada pela esquerda e finalização de fora da área.

O Besiktas era todo ataque e quase marcou aos 15. Quaresma deixou o marcador no chão e bateu de canhota da entrada da área, mas José Sá fez outra grande defesa. A resposta do Porto, no entanto, quase foi fatal. Medel errou e entregou no pé de Ricardo, que ficou sozinho, de frente para o gol, e bateu para fora.

Só depois do susto, o Besiktas passou a se resguardar um pouco mais e deixou o campo de ataque do Porto, que também não mostrou forças para incomodar. Os últimos minutos foram de festa da torcida turca, que pôde comemorar a classificação.

SPARTAK TROPEÇA - Na outra partida que abriu a rodada de terça da Liga dos Campeões, o Spartak Moscou recebeu o Maribor na Rússia, saiu na frente, mas vacilou nos acréscimos e cedeu o empate por 1 a 1. O resultado complicou a equipe na luta por uma vaga nas oitavas de final.

O Spartak chegou a seis pontos, na terceira colocação da chave, a um do Sevilla e a dois do Liverpool, sendo que estas duas equipes se enfrentam nesta terça. Por isso, na última rodada, os russos terão que derrotar o Liverpool na Inglaterra se quiserem ter chances de classificação. O Maribor, por sua vez, fica mesmo com a lanterna do grupo, com apenas dois pontos.