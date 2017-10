Berrío sofre ruptura no tendão patelar e desfalca o Fla por pelo menos oito meses

O médico Márcio Tannure confirmou nesta segunda-feira a péssima notícia sobre a gravidade da lesão do colombiano Orlando Berrío. Em rápido pronunciamento no Ninho do Urubu, o responsável pelo departamento médico do Flamengo revelou que o atacante sofreu uma ruptura no tendão patelar e ficará afastado dos gramados por pelo menos oito meses.

"Vim aqui para passar a situação do Berrío, que teve uma lesão ontem. Hoje, foram realizados os exames que confirmaram o nosso diagnóstico. Ele teve uma ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo. É uma lesão cirúrgica. A cirurgia dele está programada para amanhã", explicou Tannure.

A lesão foi devastadora para o jogador, que buscava cada vez mais espaço no Flamengo. Por causa do longo afastamento, Berrío não atuará mais nesta temporada e deverá perder até todo o Campeonato Carioca do ano que vem. A expectativa é de que ele retorne à ação somente no meio de 2018.

"É uma lesão considerada complexa, com mínimo de oito meses para voltar a jogar. Tudo depende da recuperação dele. Cada paciente é um paciente. O prazo médio para retorno não dura menos de oito meses. Em alguns casos, pode levar até mais tempo do que isso", projetou o médico rubro-negro.

Berrío sofreu a lesão na derrota de domingo para o São Paulo, no Pacaembu, aparentemente sozinho, em um lance no qual tentou o arremate para o gol. O jogador deixou o campo chorando muito. Nesta terça, chegou ao Rio em uma cadeira de rodas para a realização de exames.

Se Berrío ficará um longo período afastado dos gramados, o problema de Guerrero é bem menos grave, mas preocupa para o clássico diante do Fluminense. Desfalque contra o São Paulo, o atacante peruano reclamou de dores na coxa esquerda, chegou a treinar nesta segunda, mas voltou a sentir o incômodo e ainda é dúvida para o confronto que acontecerá nesta quarta, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana.

"Este foi exatamente o motivo de o Paolo não ter jogado ontem. Ele tinha um edema na parte posterior da coxa esquerda. Hoje, iniciou o processo de transição. Nestes dias todos, ficou só na fisioterapia. Aqui, não trabalhamos com prazo. Vai depender de como vai evoluir nestes dias", explicou Márcio Tannure.