Bernardinho será o técnico da parceria entre Sesc-RJ e Flamengo

Bernardinho - (Foto: Divulgação)

Flamengo e Sesc-RJ acertaram uma parceria, nesta quarta-feira, para a disputa da próxima temporada da Superliga Feminina de vôlei. O anúncio oficial será na sexta-feira, com a presença de Bernardinho, que será o técnico da equipe, e dos presidentes Antonio Florencio de Queiroz Junior (Conselho Regional do Sesc-RJ) e Rodolfo Landim (Flamengo). Todas darão entrevista coletiva nas redes sociais.

As negociações começaram no ano passado. A parceria pode ajudar os dois times, pois o Sesc acabou com seu time masculino e prevê sucesso com o Flamengo e a força de sua marca para obter repercussão no marketing e público.

Já o rubro-negro poderá usufruir do grande time e voltar a disputar títulos importantes no vôlei, mas não poderá contar com Tandara, que se transferiu para o Osasco. Ela será substituída por Lorenne, vinda do São Paulo-Barueri.

O local dos jogos da nova equipe será decidido em breve, quando um calendário das próximas competições for decidido. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a temporada de 2019/20 foi encerrada sem uma equipe campeã