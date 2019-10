Bernard marca, e Everton acaba com sequência ruim diante do West Ham

Com gol do brasileiro Bernard, o Everton pôs fim à sequência de derrotas pelo Campeonato Inglês ao bater o West Ham por 2 a 0 em seu estádio, o Goodison Park, pela nona rodada da competição.

O clube de Liverpool vinha de quatro reveses seguidos no campeonato e tem ocupado a zona de rebaixamento. Com o triunfo na abertura da rodada, porém, passa aos dez pontos e já pensa em respirar na tabela de classificação, enquanto ainda tenta alcançar o time de Londres, que, por sua vez, fica com 12 pontos e ocupa um lugar intermediário.

O primeiro gol do confronto deste sábado saiu dos pés de Bernard, que formava o ataque ao lado do compatriota Richarlison. O ex-jogador do Atlético-MG recebeu assistência do outro integrante da linha ofensiva do Everton, Theo Walcott, para completar para o gol, de dentro da pequena área, e abrir o marcador aos 17 minutos da primeira etapa.

Do lado do West Ham, que antes do jogo estava invicto fora de casa, o brasileiro em campo era Felipe Anderson. O meia formado no Santos e com passagem pela Lazio acabou tendo atuação discreta na partida do Goodison Park e foi substituído ainda no intervalo pelo ucraniano Andriy Yarmolenko.

Aos 22, Richarlison teve a chance de ampliar ao acertar a trave direita do goleiro Roberto. Também ficou na trave uma tentativa de Walcott aos nove do segundo tempo. Em outra boa chance, já após o intervalo, o colombiano e ex-palmeirense Yerry Mina quase marcou, de cabeça, obrigando Roberto a ótima defesa.

O segundo gol da partida, entretanto, só viria nos acréscimos da etapa complementar, com Gylfi Sigurdsson. O islandês acertou um belo chute ao receber passe de Richarlison, de fora da área, para decretar a vitória do time da casa aos 47 minutos.

Na próxima rodada, o Everton tentará manter uma boa sequência em compromisso diante do Brighton, fora de casa, no sábado, dia 26. Já o West Ham, na mesma data, receberá o Sheffield.