Bernard desencanta no Inglês e Everton vence o West Ham fora de casa

Após 28 jogos, Bernard finalmente desencantou no Campeonato Inglês. Neste sábado, o atacante brasileiro balançou as redes e ajudou o Everton a derrotar o West Ham por 2 a 0, fora de casa, no Estádio Olímpico de Londres, pela 32ª rodada da competição.

Com o resultado, o Everton soma agora 43 pontos e está no nono lugar. O West Ham, com a campanha irregular que faz no torneio, parou nos 42 pontos e caiu para a 11ª posição.

Os dois gols da partida surgiram no primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Zouma abriu o placar aos cinco minutos com uma cabeçada certeira. Bernard fechou a conta aos 33 minutos. Após jogada que começou com o compatriota Richarlison, o brasileiro completou cruzamento de Coleman da direita. Não foi o primeiro gol do meia com a camisa do Everton pois ele já havia balançado as redes em um duelo da Copa da Inglaterra contra o Lincoln City.

O primeiro gol de Bernard pelo Everton no torneio nacional ajudou o time de Liverpool a vencer o segundo jogo seguido na competição, algo que a equipe treinada pelo português Marco Silva não conseguia há mais de cinco meses.

O desempenho ruim do West Ham na partida tem muito a ver com a ausência de Felipe Anderson. Maior contratação da história do clube londrino, o meia, convocado por Tite para os amistosos da seleção brasileira contra Panamá e República Checa na última semana, foi preservado e não ficou sequer no banco de reservas.