Berço da covid-19, China terá futebol de volta no dia 25 em apenas duas cidades

O futebol na China, berço da covid-19, já tem a retomada marcada para o próximo dia 25, de acordo com informações reveladas nesta quarta-feira pela Associação Chinesa de Futebol (CFA, na sigla em inglês), cinco meses após o previsto para o seu início, e a grande novidade é que o Campeonato Chinês será realizado em apenas duas cidades: Suzhou e Dalian.

Através de um comunicado oficial, os dirigentes chineses justificaram a decisão de começar o campeonato com o sucesso na luta contra o novo coronavírus. "A batalha na prevenção e controle da epidemia atingiu grandes resultados no país e a situação continua a melhorar", informou a federação.

Os 16 clubes que vão participar da competição serão divididos em dois grupos de oito: um ficará em Suzhou, na costa leste, perto de Xangai, e o outro na cidade portuária de Dalian, na região Nordeste da China. Os clubes têm de chegar à cidade respectiva no próximo dia 21, quatro dias antes do início do campeonato.

Os quatro melhores classificados de cada grupo se classificarão para a fase final, enquanto que os quatro piores classificados de cada chave irão brigar contra o rebaixamento.

A China adotou uma abordagem cautelosa relativa à retomada dos eventos esportivos, mas a federação concluiu, após vários estudos, que é o momento certo de "satisfazer a vontade dos torcedores".

Não há ainda indicação, mas, tal como aconteceu com a liga de basquete chinesa, os jogos de futebol deverão ser realizados sem a presença de público nos estádios. A federação anunciou que haverá duas janelas de transferências - a primeira já neste mês e a segunda em setembro.