Beneficiário do Bolsa-Atleta brilha em torneio internacional de jiu-jitsu e traz o ouro em sua estreia

Para assegurar o ouro, Ávila teve de superar três canadenses - Foto: Divulgação

Pedro Henrique Moura Ávila completou 18 anos no início de fevereiro e já participou de sua primeira competição oficial na classe adulto, a Abu Dhabi National Pro Jiu-Jitsu Championship. Sem problemas para o campo-grandense, beneficiário do programa Bolsa-Atleta do Governo do Estado, concedido via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), que trouxe a medalha dourada para o Estado, após três vitórias por finalização. O torneio da franquia internacional Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP) foi realizado em Toronto, no Canadá, no dia 22 de fevereiro.

O sul-mato-grossense faixa-azul lutou na categoria até 69 quilos (peso-pena), estilo gi (com quimono). Para assegurar o ouro, Ávila teve de superar três canadenses. Primeiro, Allen Biinna, ainda na fase classificatória, em embate que durou apenas 44 segundos. Eric Zepeda foi o adversário da semifinal, vencida pelo brasileiro em três minutos e 26 segundos. Por fim, enfrentou Amogh Venkat e precisou de dois minutos para a finalização e o título.

A competição de jiu-jitsu no país da América do Norte carimba vaga direta ao Campeonato Mundial Profissional de Jiu-Jitsu de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com a organização, o objetivo do evento é levar o jiu-jitsu ao profissionalismo e fazer de Abu Dhabi a capital mundial do esporte. Ávila salienta que este é um dos campeonatos mais almejados pelos atletas da modalidade. “Garantir vaga ao Mundial é essencial para os atletas de alto rendimento de jiu-jitsu”.

Não há segredo

O atleta treina na academia Cicero Costha Jiu-Jitsu, em Campo Grande, sob orientação técnica de Bruno Damiere. Segundo o lutador campo-grandense, não há segredo para imobilizar seus adversários com êxito a não ser dedicação diária. “Não tem ingrediente secreto. Estou treinando muito, fazendo um camping para competições ainda maiores. Treino três vezes por dia com atletas de alto nível, faço dieta e tento diariamente aprender algo novo. Acredito que a determinação, o foco e fé são determinantes no mundo dos esportes”.



Atleta de MS não se intimidou na nova categoria etária.

A categoria adulto da modalidade é composta por desportistas de 18 a 29 anos. Em Toronto, Ávila confessa que sentiu diferença em relação à força dos adversários mais velhos. “Como acabei de fazer 18, ainda não tenho a mesma força dos atletas mais velhos. No entanto, estou trabalhando duro para melhorar nesse aspecto”.

Ávila é um dos 190 contemplados pelo Bolsa-Atleta do governo estadual. O jovem, que integra a categoria nacional do programa, destaca que o auxílio é de suma importância. “O Bolsa-Atleta tem sido essencial nas minhas viagens e em custos com o próprio esporte. Não conseguiria chegar a este patamar sem esta ajuda”.

Apoio essencial é também o da família que, mesmo longe, faz questão de enviar mensagens de motivação ao sul-mato-grossense. “Meus pais são essenciais na minha jornada como atleta. Mesmo estando longe, eles me incentivam todo dia, mandam mensagem, ligam, estão sempre torcendo por mim. Isso auxilia muito na parte psicológica para treinar o mais forte que eu posso todos os dias”, finaliza.