Bellucci vai abrir confronto entre Equador e Brasil pela Davis

Thomaz Bellucci será o responsável por abrir a série entre Brasil e Equador, nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Zonal Americano I da Copa Davis. Foi o que ficou definido através do sorteio realizado nesta quinta, em Ambato, local da série, marcada para ser realizada em quadra de saibro descoberta.

Bellucci, o número 67 do mundo, vai iniciar o confronto com uma partida contra o equatoriano Emilio Gomez, o 272º colocado no ranking da ATP. No ano passado, eles se enfrentaram pela primeira vez nesta mesma etapa da Davis, com vitória do brasileiro em quatro sets em Belo Horizonte.

No outro jogo agendado para esta sexta-feira, Thiago Monteiro, o número 81 do mundo, vai encarar Roberto Quiroz, o 232º colocado no ranking, em confronto inédito no circuito mundial do tênis.

No sábado, será a vez de Bruno Soares e Marcelo Melo, principais expoentes do tênis brasileiro na atualidade, encararem Gonzalo Escobar e Quiroz. No domingo, os confrontos de simples serão invertidos. Bellucci vai encarar Quiroz, a quem também venceu na Davis de 2016, e Monteiro medirá forças com Gomez.

O Brasil leva vantagem no confronto direto com o Equador na Davis, com seis vitórias e três derrotas. E quem avançar dessa vez, se garantirá nos playoffs, fase em que estará em jogo vagas na elite da edição de 2018 do torneio.

No ano passado, a equipe brasileira passou pelo Equador nesta mesma etapa, mas parou na Bélgica nos playoffs. Assim, a última vez em que o Brasil jogou no Grupo Mundial da Davis foi em 2015.

