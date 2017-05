Bellucci supera casaque e estreia com vitória no Torneio de Munique

O brasileiro Thomaz Bellucci começou bem sua caminhada em busca do título do Torneio de Munique, nesta segunda-feira. No saibro alemão, o cabeça de chave número 8 confirmou o favoritismo para eliminar o casaque Mikhail Kukushkin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Bastante superior ao longo do confronto, Bellucci não teve maiores dificuldades para fechar o confronto em 1h17min de partida. O brasileiro foi seguro em seu serviço e soube atacar o do rival, conseguindo três quebras nas seis oportunidades que teve e arrancando para o triunfo.

Depois de passar pelo número 77 do mundo, Bellucci agora espera para conhecer seu adversário nas oitavas de final em Munique. O brasileiro vai encarar o vencedor do confronto entre o austríaco Gerald Melzer, número 115 do mundo, e o alemão Yannick Hanfmann, apenas 273.º do ranking.

Bellucci chegou a Munique após duas participações bem distintas em seus últimos dois torneios. Finalista em Houston, há duas semanas, onde perdeu para o norte-americano Steve Johnson, o brasileiro caiu logo na estreia em Barcelona, na semana passada, para o russo Karen Khachanov.

Em outra partida já encerrada desta segunda-feira pelo Torneio de Munique, o alemão Jan-Lennard Struff estreou com vitória. Cabeça de chave número 7, ele confirmou o favoritismo diante de seu compatriota Daniel Masur e levou a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

