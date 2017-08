Bellucci supera alemão e se garante nas quartas de final na Áustria

O brasileiro Thomaz Bellucci está classificado às quartas de final do Torneio de Kitzbühel, ATP 250 austríaco disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, o número 80 do mundo conquistou a sua segunda vitória no evento ao superar o alemão Jan-Lennard Struff, o 53º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 39 minutos.

O próximo adversário de Bellucci em Kitzbühel ainda vai ser definido. O brasileiro terá pela frente o vencedor da partida entre o italiano Fabio Fognini, cabeça de chave número 2 do evento austríaco, e o sérvio Milijan Zekic, tenista advindo do qualifying.

De qualquer forma, o brasileiro já atingiu a sua melhor campanha em um torneio da ATP desde abril, quando foi vice-campeão em Houston. Assim, começa a espantar a sua má fase das últimas semanas, quando chegou a acumular uma sequência de seis derrotas consecutivas, antes de iniciar a sua campanha em Kitzbühel.

Diante de Struff, Bellucci conseguiu a única quebra de serviço do primeiro set no quinto game, depois sustentando o seu saque até fechar a parcial em 6/4. No segundo set, o brasileiro não teve o serviço ameaçado, mas desperdiçou quatro break points. Assim, a definição da parcial ficou para o tie-break, quando Bellucci foi superior, venceu por 7/3 e assegurou a sua vitória.

Em outros jogos já disputados, o alemão Philipp Kohlschreiber e o sérvio Dusan Lajovic avançaram às quartas de final, fase em que vão se enfrentar, assim como o argentino Renzo Olivo.

