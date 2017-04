Bellucci perde para russo e Rogerinho pega Nadal na Espanha após bater argentino

Os brasileiros que entraram em quadra nesta terça-feira no Torneio de Barcelona tiveram destinos diferentes. Rogério Dutra Silva conseguiu uma fácil vitória que o definiu como adversário de estreia de Rafael Nadal no ATP 500 espanhol, enquanto Thomaz Bellucci decepcionou e foi eliminado logo na primeira rodada.

Número 69 do mundo, Dutra Silva precisou de apenas 50 minutos para despachar o argentino Renzo Olivo por 2 sets a 0, com duplo 6/1. O brasileiro venceu 86% dos pontos disputados no seu primeiro serviço, contra um aproveitamento de apenas 57% do seu oponente.

Sem ter o seu saque ameaçado durante todo o jogo, Dutra Silva abriu 3/0 no começo do primeiro set e conseguiu mais uma quebra de serviço no sexto game para fazer 6/1. Na segunda parcial, o brasileiro conseguiu uma quebra de saque no segundo game e só permitiu que Olivo vencesse um game de serviço, o terceiro, para triunfar novamente por 6/1.

Na segunda rodada, Rogerinho terá pela frente Nadal, que após vencer pela décima vez o Masters 1000 de Montecarlo, vai tentar chegar aos dez títulos em Barcelona. O duelo entre o espanhol e o brasileiro ocorreu no US Open de 2013, com vitória de Nadal.

Já Bellucci, o número 54 do mundo, perdeu para o russo Karen Khachanova, o 56º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 28 minutos. Agora o tenista da Rússia terá pela frente o uruguaio Pablo Cuevas na segunda rodada da competição espanhola.

Bellucci até começou melhor a partida, tendo conseguido uma quebra de serviço no terceiro game. Só que Khachanova reagiu rapidamente. O russo converteu break points logo no quarto e sexto games. O brasileiro ainda devolveu uma quebra, no sétimo game, mas perdeu o seu serviço na sequência e acabou sucumbindo por 6/3.

No segundo set, Bellucci não conseguiu ter sequer um break point e perdeu o seu saque no quinto game, o que acabou determinando a vitória do russo na sua estreia no ATP 500 espanhol.

OUTROS JOGOS - Já pela segunda rodada do Torneio de Barcelona, o austríaco Dominic Thiem, o número 9 do mundo, derrotou o britânico Kyle Edmund, o 42º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, se classificando às oitavas de final.

O alemão Alexander Zverev também se garantiu nas oitavas de final ao bater o espanhol Nicolas Almagro (7/6, 4/6 e 6/4). Já o francês Richard Gasquet e o espanhol David Ferrer foram eliminados pelo japonês Yuichi Sugita e pelo sul-africano Kevin Anderson, respectivamente.

Ainda pela primeira rodada, o australiano Bernard Tomic, número 41 do mundo, superou o alemão Dustin Brown por 7/5, 4/6 e 6/2, e será o adversário de estreia do britânico Andy Murray em Barcelona.

O georgiano Nikoloz Basilashvili, o número 61 do mundo, bateu o japonês Taro Daniel por 6/3 e 6/1 e terá pela frente o belga David Goffin na segunda rodada. O sul-coreano Chung Hyeon e o alemão Jan-Lennard Struff também venceram na estreia nesta terça-feira.

