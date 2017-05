Bellucci perde para Kuznetsov e acaba eliminado na primeira rodada de Genebra

O brasileiro Thomaz Bellucci, 59º do ranking da ATP, até teve um bom início neste domingo diante do russo Andrey Kuznetsov, mas acabou levando a virada, perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1, e foi eliminado na primeira rodada do Torneio de Genebra, na Suíça, que serve como preparação a Roland Garros.

Apenas o número 81 do mundo, Kuznetsov enfrenta nas oitavas de final o espanhol Albert Ramos-Vinolas, terceiro favorito e 19º do ranking, que saiu avançado na chave e só estreia na segunda rodada.

Em jogo marcado pelo fraco desempenho dos dois tenistas no saque, Bellucci foi ainda pior ao cometer cinco duplas faltas e vencer apenas 31% dos pontos jogados com o segundo serviço, o que minou sua confiança e permitiu a reação de Kuznetsov.

O brasileiro ainda cedeu 13 break points - salvou oito - e aproveitou três de suas nove chances de quebra. Assim, com um jogo instável, ele viu seu adversário ganhar 21 pontos a mais durante o duelo, vencendo com relativa tranquilidade apesar do início ruim.

O momento do brasileiro na temporada, aliás, não é dos mais fáceis. Após chegar na final do Torneio de Houston, em meados de abril, Bellucci caiu na primeira rodada do Torneio de Barcelona e de Madri, além de ter sido eliminado pelo alemão Yannick Hanfmann, apenas o 273º do mundo, na segunda fase de Munique.

Mas a chave de Genebra conta ainda com um brasileiro: Rogério Dutra Silva, 84º do mundo, que estreará contra o português João Sousa, 51º do ranking. Dutra Silva, aliás, vem embalado após ser vice-campeão no Challenger de Bordeaux, ao perder a decisão para o belga Steve Darcis, neste domingo, por 7/6 (7/2), 4/6 e 7/5.

