Bellucci encerra série de seis derrotas e vence ucraniano na Áustria

A sequência de derrotas de Thomaz Bellucci chegou ao fim. Após perder os últimos seis jogos, o brasileiro estreou com vitória no Torneio de Kitzbühel, ATP 250 austríaco disputado em quadras de saibro, ao superar o ucraniano Alexandr Dolgopolov, o número 70 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, em 1 hora e 56 minutos.

Esta foi a quarta vez que Bellucci enfrentou Dolgopolov, sendo a primeira que o hoje 80º colocado no ranking superou o ucraniano. Agora, na segunda rodada do evento austríaco, ele terá pela frente o vencedor do duelo entre os alemães Tommy Haas e Jan-Lennard Struff.

Bellucci começou bem a partida diante de Dolgopolov, abrindo 2/0 com uma quebra de serviço obtida no primeiro game. E o brasileiro voltou a converter um break point no sétimo game, fechando a parcial na sequência, em 6/2.

O segundo set foi bem mais equilibrado, com Dolgopolov reagindo ao converter os seus dois break points. O primeiro deles foi no sexto game, mas aí Bellucci conseguiu a sua quebra no game seguinte. Porém, no 12º, quando servia para levar a parcial para o tie-break, o brasileiro perdeu o seu saque e acabou sendo batido por 7/5.

No terceiro set, Bellucci foi praticamente perfeito nos momentos de definição. O brasileiro se safou nos quatro break points que Dolgopolov teve e converteu a sua única chance, no nono game, fechando a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1.

Nos outros jogos já encerrados nesta segunda-feira na chave de simples do evento austríaco, os sérvios Miljan Zekic e Dusan Lajovic e o português João Sousa triunfaram pela primeira rodada.

DUPLAS - Pela chave de duplas, um brasileiro caiu na estreia. Rogério Dutra Silva e o italiano Paolo Lorenzi perderam para o chileno Hans-Podlipinik-Castillo e o bielo-russo Andrei Vasilevski por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

