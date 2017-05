Bellucci e Monteiro vencem e se enfrentam no quali do Masters de Roma

Amigos e parceiros de treino, Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro vão se enfrentar neste domingo, na segunda e última rodada do qualifying do Masters 1000 de Roma, na Itália. Os brasileiros vão decidir uma das vagas na chave principal da competição, que é o último grande torneio antes de Roland Garros.

O embate foi definido neste sábado com as vitórias dos dois brasileiros na primeira rodada do quali. Cabeça de chave número 3, Bellucci derrotou o bósnio Damir Dzumhur por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Monteiro enfrentou um adversário mais complicado. E venceu o francês Pierre-Hugues Herbert, 14º cabeça de chave, por 6/2 e 7/6 (7/0).

Bellucci, atual 54º do ranking, e Monteiro, 100º do mundo, costumam treinar juntos. Já jogaram juntos em duelos da Copa Davis, formaram duplas em outras competições e, neste momento da temporada, estão fazendo calendário semelhante no giro europeu de saibro.

No único duelo entre eles no circuito profissional, Monteiro levou a melhor, nas oitavas de final do Rio Open, em fevereiro deste ano. Nas semanas seguintes, eles até disputaram a posição de número 1 do Brasil no ranking da ATP, mas logo Bellucci despontou na lista.

