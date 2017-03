Bellucci é eliminado por francês na estreia em Indian Wells

O brasileiro Thomaz Bellucci não passou do seu jogo de estreia no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, o número 71 do mundo até fez jogo duro diante do francês Pierre-Hugues Herbert, o 74º colocado no ranking da ATP, mas perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (1/7) e 6/3, em 2 horas e 35 minutos.

O duelo desta sexta-feira foi equilibrado, mas Bellucci sofreu com o saque do francês, que disparou 14 aces, dez a mais do que o brasileiro. Isso afetou o desempenho do tenista paulista, que só teve um break point na partida. Ele até o converteu no segundo set, mas isso não foi suficiente para evitar o seu revés.

No primeiro set, sem quebras de serviço, Herbert se deu melhor no tie-break para abrir vantagem. Já na segunda parcial, o francês encaminhou a vitória ao conseguir a primeira quebra de saque da disputa, mas Bellucci a devolveu no décimo game, quando Herbert poderia fechar o jogo. Depois, triunfou no tie-break, forçando a realização do terceiro set.

Na parcial decisiva, então, Herbert foi confirmando o seu saque com facilidade e conseguiu a quebra de serviço decisiva no oitavo game, fechando o jogo na sequência. Agora, o tenista da França terá pela frente o espanhol Fernando Verdasco na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

Já Bellucci, que fez a sua oitava participação nesse evento caiu pela quarta vez consecutiva na estreia. Agora ele seguirá para Miami, onde jogará após receber convite para o evento de nível Masters 1000.

OUTROS RESULTADOS - Ainda nesta sexta, o norte-americano Taylor Fritz bateu o francês Benoit Paire por 6/3 e 6/2 e será o adversário de estreia do croata Marin Cilic em Indian Wells. O checo Jiri Vesely, o russo Mikhail Youzhny e o sul-africano Kevin Anderson também venceram pela primeira rodada do torneio.

