Bellucci é eliminado por Fognini nas quartas de final em Kitzbühel

A boa campanha de Thomaz Bellucci no Torneio de Kitzbühel parou nas quartas de final. Após somar duas vitórias na competição austríaca, o brasileiro foi eliminado nesta quinta-feira no ATP 250 realizado em quadras de saibro ao perder para o italiano Fabio Fognini, número 25 do mundo e segundo cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 5 minutos.

O confronto desta quinta-feira foi o quarto entre Bellucci e Fognini, sendo que o italiano venceu todos os jogos diante do brasileiro. E agora o novo resultado positivo o classificou às semifinais, fase em que ele terá pela frente o alemão Philipp Kohlschreiber, número 47 do mundo, que venceu de virada o sérvio Dusan Lajovic por 4/6, 6/4 e 7/6 (7/5).

Bellucci chegou a Kitzbühel em péssima fase, tendo perdido as últimas seis partidas. No evento austríaco, então, ele encerrou essa sequência negativa com vitórias sobre o ucraniano Alexandr Dolgopolov e o alemão Jan-Lennard Struff, antes de ser eliminado nesta quinta-feira, quando não conseguiu a vaga nas semifinais.

No duelo com Fognini, Bellucci sofreu no seu saque. O brasileiro venceu apenas 16 dos 46 pontos disputados no seu serviço, o que acabou sendo determinante para a derrota. No primeiro set, ele até converteu dois break points, mas perdeu o saque três vezes, sendo batido por 6/3.

Na segunda parcial, o desempenho de Bellucci foi ainda pior. O brasileiro perdeu os seus quatro games de serviço e só não levou um "pneu" por ter quebrado o saque de Fognini uma vez, perdendo por 6/1 e se despedindo do Torneio de Kitzbühel.

