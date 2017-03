Bellucci conta com duplas faltas de francês, avança em Miami e encara Isner

Thomaz Bellucci obteve uma boa vitória em sua estreia no Masters 1000 de Miami, disputado em quadras duras, no Estados Unidos. Nesta sexta-feira, com relativa tranquilidade, o 71º colocado no ranking da ATP derrotou o francês Stephane Robert, 88º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2.

Na próxima rodada, no entanto, o brasileiro terá um desafio complicado: o tenista da casa John Isner, 23º do ranking e conhecido por seu potente serviço, que entrou adiantado na chave e só estreia na segunda fase por ser um dos pré-classificados.

Diante do experiente Robert, de 36 anos, Bellucci teve um início vacilante e foi quebrado logo em seu primeiro game de serviço, mas empatou na sequência, começou melhor o tie-break e abriu 5/2. O francês, contudo, após reagir e empatar em 5/5, cometeu uma dupla falta. O brasileiro, então, ganhou confiança, fechou o set e dominou com tranquilidade a segunda parcial.

Embora tenha sido irregular, Bellucci contou com o desastroso desempenho de Robert no saque. O francês jogou apenas 42% dos pontos com seu primeiro serviço e cometeu impressionantes oito duplas faltas. Melhor para o brasileiro, que havia perdido na estreia em seus últimos dois torneios da ATP.

Ainda nesta sexta, já pela segunda rodada, o canadense Milos Raonic confirmou o favoritismo e derrotou o sérvio Viktor Troicki, algoz do brasileiro Thiago Monteiro, por 6/3 e 7/5. Quinto do ranking, Raonic aguarda o vencedor do duelo entre o alemão Mischa Zverev e o norte-americano Jared Donaldson.

Outro cabeça de chave a avançar foi o alemão Philipp Kohlschreiber, que superou o local Taylor Fritz por 2 a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 7/6 (7/4). Já o croata Marin Cilic foi surpreendido pelo francês Jeremy Chardy e perdeu em três sets.

Veja Também

Comentários