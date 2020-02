Bélgica mantém ponta e Brasil segue em 3º no ranking da Fifa

A primeira atualização do ranking da Fifa em 2020 trouxe poucas mudanças, nesta quinta-feira. A Bélgica manteve a liderança, enquanto a seleção brasileira sustentou o terceiro posto. A França ocupa a segunda posição geral, após poucos jogos disputados neste começo de ano.

Os belgas somam 1.765, contra 1.733 dos franceses e 1.712 dos brasileiros. O time comandado por Tite tem vantagem mais tranquila sobre a Inglaterra, quarta colocada, com 1.661 pontos. O Uruguai aparece no quinto posto, sendo seguido por Croácia, Portugal, Espanha, Argentina e Colômbia, que fecha o Top 10.

A seleção brasileira ainda não entrou em campo em 2020. Seu último jogo foi a vitória sobre a Coreia do Sul, por 3 a 0, em novembro. Logo, a atualização desta quinta não contou com nenhum jogo do time nacional. A equipe de Tite volta a campo somente em março, para o início das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O primeiro duelo será contra a Bolívia, no dia 26 de março.

De acordo com a Fifa, apenas 15 amistosos foram disputados desde a última atualização do ranking, em dezembro. Desta forma, não houve qualquer mudança no Top 20. A primeira alteração aconteceu no 23º lugar. O País de Gales caiu um posto na lista. Outra novidade ocorreu somente na 41ª posição, com o Paraguai perdendo uma colocação também.

A próxima atualização do ranking da Fifa será em 9 de abril.

Confira abaixo a lista dos 20 primeiros colocados:

1º - Bélgica, 1.765 pontos

2º - França, 1.733

3º - Brasil, 1.712

4º - Inglaterra, 1.661

5º - Uruguai, 1.645

6º - Croácia, 1.642

7º - Portugal, 1.639

8º - Espanha, 1.636

9º - Argentina, 1.623

10º - Colômbia, 1.622

11º - México, 1.621

12º - Suíça, 1.608

13º - Itália, 1.607

14º - Holanda, 1.604

15º - Alemanha, 1.602

16º - Dinamarca, 1.598

17º - Suécia, 1.579

17º - Chile, 1.579

19º - Polônia, 1.559

20º - Senegal, 1.555