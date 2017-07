Beach Tennis do Bem agita fim de semana esportivo em Campo Grande

Os jogos acontecem no sábado, 29/07/17, das 8h às 18h e no domingo, 30/07/17, das 8h às 13h na praça esportiva Elias Gadia no bairro Taveirópolis / Divulgação

Acontece neste sábado e domingo em Campo Grande, o Torneio do Bem de Beach Tennis. Organizado pelo atleta e professor Filipe Edgardo da União Beach Tennis, UBT, a ideia é arrecadar alimentos e agasalhos para doar a Clinica das Almas, que auxilia o tratamento de dependentes de drogas.

A ideia surgiu dos próprios atletas, alunos de Filipe, para ajudar o projeto que tira adolescentes e jovens das drogas. “Eles falaram comigo, eu comprei a ideia e tive apoio da Federação de Beach Tennis e da Funesp com a cedência das quadras, alguns amigos e os próprios alunos me ajudaram com o material para o torneio”, revela Filipe.

A disputa, que já ultrapassou os cinquenta inscritos, será entre duplas femininas, masculinas e mistas iniciantes e open. Os jogos acontecem no sábado, 29/07/17, das 8h às 18h e no domingo, 30/07/17, das 8h às 13h na praça esportiva Elias Gadia no bairro Taveirópolis. Informações pelo telefone 99258 3345

