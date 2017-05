Bayern vira no fim e derrota RB Leipzig por 5 a 4 no Alemão

Não faltaram gols e nem belos lances no confronto entre os dois melhores times do Campeonato Alemão. Com o título já assegurado, o Bayern de Munique mostrou neste sábado por que é o campeão nacional. Mesmo fora de casa, a equipe de Munique buscou uma forte reação no placar ao vencer por 5 a 4, com dois gols nos acréscimos, após estar perdendo por 4 a 2.

O resultado confirmou o domínio do Bayern na temporada, mas não afetou sua posição na tabela. Com o troféu assegurado desde o fim do mês passado, a equipe de Munique segue disparada na primeira posição, agora com 79 pontos.

Precisando do resultado, o RB começou em cima e abriu o placar logo no primeiro minuto de partida. Após cruzamento da esquerda, Sabitzer cabeceou para as redes e levantou a torcida em Leipzig. A festa durou 15 minutos, porque aos 16 o Bayern empatou em cobrança de pênalti do artilheiro Lewandowski.

O time da casa voltou a liderar o placar aos 28, também em penalidade. Timo Werner converteu a cobrança. No começo da segunda etapa, o RB voltou à carga e marcou mais um. Yussuf Poulsen finalizou da entrada da área e contou com desvio da zaga para vencer o goleiro Tom Starke e balançar as redes.

O Bayern reagiu aos 14 minutos, com gol de cabeça de Thiago Alcântara. Seis minutos depois, Timo Werner driblou dois marcadores dentro da área e, quase sem ângulo, mandou entre as pernas do goleiro Starke para fazer 4 a 2 no placar.

A reação do Bayern começou aos 39, com mais um gol de Lewandowski. Foi seu 30º no campeonato, deixando Pierre-Emerick Aubameyang para trás na briga pela artilharia, com 29. Aos 45, Alaba decretou o empate em linda cobrança de falta, no ângulo esquerdo do goleiro da casa.

E, aos 49 minutos do segundo tempo, Robben disparou pela direita, pegando a defesa do RB desprevenida. O atacante holandês entrou na área com facilidade, driblou dois marcadores e bateu na saída do goleiro, confirmando a inesperada reviravolta no placar.

O RB Leipzig só teve motivos para lamentar o dolorido revés. Se vencesse, poderia ter praticamente garantido o vice-campeonato e a vaga na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. O time tem 66 pontos e agora tem o Borussia Dortmund mais perto, na tabela.

O terceiro colocado chegou aos 61 pontos ao empatar por 1 a 1 com Augsburg, fora de casa. Aubameyang marcou o gol dos visitantes. O Hoffenheim também se aproximou do RB Leipzig. Ao vencer o Werder Bremen por 5 a 3, longe de casa, chegou aos mesmos 61 pontos. Ocupa o quarto lugar.

Na outra ponta da tabela, o Hamburgo empatou com o Schalke por 1 a 1, fora de casa, e segue ameaçado pelo rebaixamento. É o 16º e antepenúltimo colocado, com 35 pontos, dois atrás de Augsburg e Wolfsburg, que empatou por 1 a 1 com o Borussia Mönchengladbach em jogo que chegou a ser interrompido por causa da forte chuva em Wolfsburg.

Ainda neste sábado, o Hertha Berlin venceu o rebaixado Darmstadt por 2 a 0, fora de casca. O Mainz aplicou 4 a 2 no Eintracht Frankfurt, diante de sua torcida, o Bayer Leverkusen empatou por 2 a 2 com o Colônia; e Freiburg e Ingolstadt, já rebaixado, empataram por 1 a 1.

