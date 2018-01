Bayern vira, goleia o Hoffenheim e mantém liderança tranquila no Alemão

O Bayern de Munique segue em grande fase no Campeonato Alemão e acumulou neste sábado mais uma vitória. O time bávaro recebeu o Hoffenheim, saiu perdendo por 2 a 0, mas virou para fazer 5 a 2 e chegar ao sétimo triunfo consecutivo na competição, mantendo com tranquilidade a liderança da tabela.

O resultado levou o Bayern a 50 pontos, 16 à frente do Schalke 04, que recuperou a segunda colocação ao derrotar o Stuttgart por 2 a 0, neste sábado, fora de casa. O Hoffenheim, por sua vez, vive situação oposta, não vence há quatro partidas no Alemão e está em queda livre, já na nona colocação, com 27 pontos.

O Bayern entrou extremamente embalado em campo neste sábado, vindo de 11 vitórias nas últimas 12 partidas, e encontrou um Hoffenheim em baixa. Mas com a bola rolando, o cenário se inverteu e os visitantes não demoraram para abrir o placar. Logo com um minuto, Kimmich derrubou Gnabry na área e o árbitro viu pênalti. O mesmo Gnabry bateu no canto direito e parou em Ulreich, mas Mark Uth abriu o placar.

Quando o Bayern ainda assimilava o primeiro gol, viu o Hoffenheim chegar ao segundo aos 11 minutos. Gnabry aproveitou sobra na intermediária e bateu de longe, no contrapé de Ulreich, que só ficou assistindo.

O jogo era extremamente movimentado, e com a mesma velocidade o Bayern buscou o empate. Aos 20 minutos, Coman fez ótima jogada e Kimmich bateu para o gol. Lewandowski desviou e matou o goleiro Baumann. Aos 24, Boateng aproveitou falha de marcação da defesa adversária e cabeceou para deixar tudo igual, após cobrança de escanteio.

O Bayern diminuiu o ritmo após chegar ao empate e só voltou a incomodar no segundo tempo. Logo na primeira chegada, o time bávaro foi fatal. Lewandowski atuou como garçom desta vez e deu bom passe para Coman, que bateu no canto esquerdo do goleiro para virar.

O terceiro gol dos anfitriões abalou o Hoffenheim, e o Bayern aproveitou para chegar à goleada. Somente dois minutos depois, Robben cobrou escanteio para Vidal, que desviou para a rede. E já no fim do confronto, Rafinha cruzou da direita para Sandro Wagner, que finalizou de coxa para marcar contra o ex-time.

O Bayern também pôde comemorar o tropeço do RB Leipzig, que se distanciou ainda mais da briga pela liderança ao ficar no empate por 1 a 1 com o Hamburgo, em casa. O resultado deixou a equipe na quarta colocação, com 32 pontos. Já o Hamburgo é apenas o penúltimo, com 16.

Outro que tropeçou e ficou mais distante da disputa pela ponta foi o Borussia Dortmund. A equipe recebeu o Freiburg neste sábado, saiu na frente com o gol de Kagawa, mas levou a virada com dois gols de Nils Petersen. Menos mal para os mandantes que Toljan deixou tudo igual nos acréscimos.

O resultado deixou o Dortmund na quinta colocação, com apenas 31 pontos, enquanto o Freiburg é o 12.º, com 24. O Augsburg chegou a 27, em oitavo, após empatar em 1 a 1 com o lanterna Colônia, que tem apenas 13.