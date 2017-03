Bayern vence fácil e fica mais perto do título com derrota do RB Leipzig

O Bayern Munique já tem 10 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Alemão, caminhando a passos largos para o pentacampeonato consecutivo. Neste sábado, num dia perfeito para o time de Carlo Ancelotti, que venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, o RB Leipzig perdeu de 1 a 0 do Wolfsburg em casa, enquanto o Borussia Dortmund caiu diante do Hertha Berlin, por 2 a 1.

Com esses resultados, pela 24.ª rodada, o Bayern chegou aos 59 pontos, enquanto que o RB Leipzig tem 49 depois do seu segundo tropeço seguido. O Borussia Dortmund continua com 43 e só não perdeu o terceiro lugar porque o Hoffenheim só empatou em 1 a 1 com Freiburg, fora de casa, chegando a 42. O torneio ainda terá outras 10 rodadas.

Na Allianz Arena, Lewandowski marcou duas vezes, chegando a 20 gols no torneio, atrás só de Aubameyang, do Borussia Dortmund, que foi a 22. O polonês fez o gol que abriu o placar, aos 38 minutos, empurrando para o gol vazio o passe dado por Müller, e depois anotou o terceiro aos 10 do segundo tempo, após cruzamento de Robben.

O segundo gol do jogo foi marcado pelo brasileiro Douglas Costa, aproveitando cruzamento perfeito de Alaba. Com os três gols que fez neste sábado, o Bayern, que vinha de 5 a 1 sobre o Arsenal pela Liga dos Campeões, chegou a 22 gols nos últimos cinco jogos.

O Borussia Dortmund também vinha com moral alta depois de eliminar o Benfica com uma vitória por 4 a 0 em casa, na quarta-feira, e com 19 gols marcados nas últimas quatro partidas. Mas, neste sábado, na capital, caiu diante do Hertha por 2 a 1. Kalou abriu o placar, Aubameyang empatou e Plattenhardt definiu a partida. O atacante do Gabão fez seu oitavo gol nos últimos quatro jogos.

Com 40 pontos, o Hertha encostou na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, com o próprio Borussia, que tem 43, e o Hoffenheim, que foi a 42 depois do empate deste sábado em Freiburgo. Philipp fez para o time da casa, enquanto Kramaric empatou.

Mas a grande surpresa da rodada foi a vitória do Wolfsburg sobre o RB Leipzig fora de casa. O veterano Mario Gómez fez o gol do jogo, que afastou seu time da zona de rebaixamento. Com 26 pontos, o Wolfsburg ainda é 15.º, mas com três pontos a mais que o Hamburgo, que ainda joga na rodada, contra o Borussia Mönchengladbach, fora de casa, domingo.

Ainda neste sábado, o Darmstadt venceu o Mainz por 2 a 1, em casa. A situação do lanterna do torneio continua complicada. O Darmstadt tem 15 pontos, oito a menos do que o Hamburgo - no Alemão, o 16.º colocado joga uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão.

