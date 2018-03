Bayern se redime no Alemão com goleada e aumenta a sua enorme vantagem na ponta

O Bayern de Munique se redimiu em grande estilo do empate sem gols com o Hertha Berlin, diante dos seus torcedores, na última rodada do Campeonato Alemão. Neste domingo, sem jogar seu melhor futebol, goleou o Freiburg por 4 a 0 fora de casa, no Schwarzwald-Stadion, em Freiburg, no duelo que fechou a 25.ª rodada, e aumentou a vantagem na liderança da competição.

Com o triunfo, o 20º no torneio, o time bávaro foi aos 63 pontos e abriu 20 pontos de diferença para o segundo colocado Schalke 04, que 'roubou' a posição do Borussia Dortmund, após vencer o Hertha Berlim e o Dortmund empatar com o RB Leipzig. O Freiburg parou nos 29 pontos e ocupa a 13ª posição.

Mesmo sem alguns de seus principais jogadores - Rafinha, Ribery, Robben e Lewandowski foram poupados pelo técnico Jupp Heynckes -, o Bayern de Munique não teve dificuldades para construir a vitória sobre o Freiburg.

No primeiro tempo, o placar foi aberto após jogada de Thomaz Müller, que terminou com desvio no goleiro Schwolow, para quem o árbitro deu o gol. O meia francês Tolisso, em belo chute de fora da área, ampliou a vantagem.

Na etapa final, mais dois gols para selar o 4 a 0. O terceiro foi do centroavante Sandro Wagner, que substituiu Lewandowski, e o quarto e último saiu dos pés de Müller. Depois de escanteio na primeira trave, o atacante chutou de primeira e colocou a bola no ângulo para definir o placar.

Na outra partida do domingo no Alemão, o Stuttgart venceu o lanterna Colônia de virada, por 3 a 2, fora de casa, no Rheinenergiestadion. O experiente centroavante Mario Gomez, ex-atacante da seleção alemã, comandou a vitória com os dois primeiros gols.

O zagueiro Andreas Beck fez o terceiro e Pizzaro e Jojic marcaram para o Colônia. Com a vitória, o Stuttgart foi aos 33 pontos e pulou para a nona posição, enquanto os anfitriões do duelo deste domingo têm apenas 17 pontos e amargam a última posição na tabela.