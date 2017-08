Bayern perde para o Napoli e termina torneio amistoso em casa na última posição

O Bayern de Munique voltou a decepcionar seu torcedor nesta reta final de pré-temporada. Nesta quarta-feira, a equipe perdeu pela segunda vez consecutiva na Allianz Arena e encerrou sua participação na Copa Audi, torneio amistoso disputado a cada dois anos na Alemanha, na última colocação. Melhor para o Napoli, que fez 2 a 0 no rival e terminou em terceiro.

Mais uma vez, o Bayern irritou sua torcida. A equipe já havia sido alvo de vais na estreia, quando caiu por 3 a 0 diante do Liverpool na última terça, e com os resultados, terminou na quarta e última colocação da competição pela primeira vez na história.

O resultado também encerra uma pré-temporada decepcionante dos bávaros. Dos sete amistosos disputados pela equipe foram somente duas vitórias (contra o pequeno Erlangen-Bruck Llwll e o Chelsea), um empate (contra o Arsenal) e quatro derrotas (diante de Milan, Inter de Milão, Liverpool e Napoli).

Esta também foi a primeira vez que o Bayern não figurou na decisão da Copa Audi, torneio que venceu em 2009, 2013 e 2015 e foi vice em 2011, quando caiu para o Barcelona na decisão. Melhor para o Napoli, que termina entre os três primeiros logo em sua primeira participação na competição.

Nesta quarta, o Bayern entrou em campo com uma equipe alternativa, sem diversos dos seus principais destaques. O Napoli, então, aproveitou para ir para cima no início do jogo e abriu o placar logo aos 13 minutos, com o zagueiro Koulibaly. Na etapa final, já com ambos os times bastante modificados, Giaccherini marcou o segundo e definiu o placar para os italianos.

Ainda nesta quarta, Atlético de Madrid e Liverpool se enfrentam, também na Allianz Arena, para definir o campeão da Copa Audi. Já o Bayern de Munique se prepara agora para a decisão da Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund, neste sábado, fora de casa. O Napoli, por sua vez, disputa amistoso com o Bournemouth, da Inglaterra, no domingo, também fora de casa.

Veja Também

Comentários