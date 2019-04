Bayern empata com Nuremberg e perde chance de se distanciar do Dortmund no Alemão

O Bayern de Munique empatou por 1 a 1 contra o Nuremberg, fora de casa, e perdeu boa chance de abrir vantagem ainda maior para o Borussia Dortmund na ponta do Campeonato Alemão. O time da casa ainda perdeu um pênalti no final da partida, para sorte do líder do torneio. Com a igualdade deste domingo, a equipe da Baviera chega a 71 pontos, dois a mais que o concorrente ao título nacional.

Apesar de desperdiçar a oportunidade de se distanciar do rival, o saldo foi positivo para o time treinado pelo croata Niko Kovac, já que o Borussia Dortmund perdeu o clássico do Vale do Ruhr para o Schalke 04 por 4 a 2 no sábado. Assim, o Bayern de Munique abre mais um ponto de vantagem na ponta da tabela de classificação, dando outro passo na busca pelo seu 29.º campeonato doméstico.

Faltam três rodadas para o fim do torneio germânico, de modo que nove pontos estão em disputa. Os próximos confrontos do líder são contra: o lanterna Hannover, em casa; o terceiro colocado RB Leipzig, fora; e o quarto Eintracht Frankfurt, em Munique. Já o Borussia Dortmund tem os seguintes compromissos: Werder Bremen, como visitante; Fortuna Düsseldorf, em Dortmund; e Borussia Mönchengladbach, quinto colocado, fora.

No outro extremo da tabela de classificação, o Nuremberg precisará de muita sorte para permanecer na elite do futebol alemão. A equipe está na 17.ª e penúltima colocação, com apenas 19 pontos. O Schalke 04, primeiro time acima da degola, tem 30, fora do alcance. Mas o Stuttgart, que abre a zona de rebaixamento, tem 24, em 16.º. Quem ficar nesta posição disputará um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão para definir quem joga na primeira. Na próxima rodada, o Nuremberg visita o Wolfsburg. Já o Stuttgart vai a Berlim para enfrentar o Hertha Berlin.

No jogo deste domingo, o Bayern de Munique teve dificuldades. Ainda assim, partiu para cima dos anfitriões na etapa inicial. Os visitantes tiveram mais volume de jogo e criaram algumas chances, mas não foram capazes de traduzir a superioridade em gols. Já o time da casa, mesmo brigando contra o rebaixamento, levou perigo à meta do adversário algumas vezes, mas também ficou no zero.

No segundo tempo, porém, o Nuremberg foi recompensado: logo aos três minutos, o brasileiro Matheus Pereira, formado pelo Sporting Lisboa, de Portugal, aproveitou sobra na frente da área e bateu no canto para abrir o placar.

Depois do 1 a 0, o Bayern de Munique foi para cima, já que precisava da vitória para ficar mais tranquilo na ponta da tabela de classificação. As primeiras chances reais de gol vieram com o meia colombiano James Rodríguez e com o centroavante polonês Robert Lewandowski, artilheiro do campeonato com 21 gols e maior goleador estrangeiro da história do torneio. Entretanto, nenhum deles conseguiu anotar, pecando na finalização.

Aos 30 minutos, porém, o Nuremberg não pôde evitar o empate dos visitantes. O ponta alemão Serge Gnabry aproveitou cruzamento da direita para igualar o marcador. O gol definiu o placar final, mas os acréscimos tiveram muitas emoções. Aos 46, pênalti para o Nuremberg: Tim Leibold bateu na trave, desperdiçando importante chance para dar respiro à equipe na briga contra o rebaixamento. Quatro minutos depois, Kingsley Coman ficou sozinho contra o goleiro, mas chutou em cima de Mathenia.

Em outro jogo da 31.ª rodada neste domingo, o Hoffenheim perdeu em casa para o Wolfsburg por 4 a 1. Os anfitriões até saíram na frente com Adam Szalai, mas tomou a virada por placar elástico. O lateral-direito brasileiro William, ex-Internacional, fez o primeiro gol dos visitantes. Wout Weghorst, duas vezes, e Maximilian Arnold também marcaram.

As duas equipes brigam por vaga na Liga Europa. O Hoffenheim está em sétimo, com 50 pontos. Já o Wolfsburg ocupa o oitavo posto, com 49. Os times da zona de acesso ao torneio continental são Borussia Monchengladbach, em quinto, e Bayer Leverkusen, em sexto. Ambos têm a mesma pontuação, com 51.