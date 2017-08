Bayern de Munique vence Borussia Dortmund nos pênaltis e conquista a Supercopa

Depois de uma pré-temporada vacilante, com seguidos tropeços, o Bayern de Munique se recuperou neste sábado. Em jogo disputado no Signal Iduna Park, em Dortmund, a equipe superou o Borussia Dortmund e conquistou o título da Supercopa da Alemanha ao ganhar nos pênaltis por 5 a 4, após o duelo terminar empatado por 2 a 2.

Com o resultado, o Bayern de Munique chegou ao sexto título e se tornou o maior campeão da Supercopa da alemã, superando o próprio Borussia Dortmund, que tem uma conquista a menos.

Não bastasse o feito, a equipe ainda repetiu o "dissabor" ao seu tradicional adversário: no ano passado, em jogo também disputado em Dortmund, o Borussia tinha sido derrotado na Supercopa pelo mesmo Bayern de Munique.

Campeão da Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund aproveitou o apoio da torcida, começou melhor e abriu o placar aos 11 minutos. Depois de vacilo de Javi Martinez, o meia-atacante norte-americano Christian Pulisic roubou a bola, saiu sozinho na frente de Ulreich e tocou no canto.

Mas o campeão alemão não demorou a reagir. Com o brasileiro Rafinha como titular, além de destaques como Hummels, Vidal, Thomas Müller e Ribéry, o Bayern de Munique chegou ao empate apenas seis minutos depois, quando Lewandowski recebeu cruzamento rasteiro e só empurrou para as redes.

Embalado, o time de Carlo Ancelotti melhorou no duelo e desperdiçou seguidas oportunidades até os 26 do segundo tempo, momento em que Lewandowski saiu na cara do goleiro, tentou o passe e errou. No contra-ataque, Aubameyang recebeu de Dembélé e fez o segundo do Borussia Dortmund.

Mas, já aos 42, em lance confuso dentro da área, Lewandowski cabeceou no travessão, a zaga tentou afastar e a bola resvalou em Lukasz Piszczek antes de entrar. O árbitro ainda pediu o auxílio do vídeo, mas confirmou o gol contra que levou o duelo aos pênaltis.

O Borussia Dortmund, então, viu Kimmich desperdiçar a cobrança para o adversário, mas Rode também errou na sequência e a disputa ficou empatada por 4 a 4. Nas alternadas, Ulreich defendeu o pênalti de Bartra e assegurou o título ao Bayern de Munique, minimizando a pressão sobre Ancelotti depois da fraca pré-temporada.

