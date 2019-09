Bayern de Munique vence, aproveita tropeço do Leipzig e assume a ponta do Alemão

O Campeonato Alemão tem um novo líder. Depois de um início arrasador, o RB Leipzig conheceu sua primeira derrota no torneio neste sábado ao perder por 3 a 1 em casa para o Schalke 04 e viu o Bayern de Munique passar pelo Paderborn fora de casa por 3 a 2 e assumir o primeiro posto.

O Bayern de Munique, agora único time invicto do torneio, conquistou sua quarta vitória em seis jogos na competição com boa atuação do brasileiro Philippe Coutinho, que marcou um gol e deu assistência para outro, e chegou aos 14 pontos, um a mais que agora o vice-líder RB Leipzig.

Além de Coutinho, também marcaram para o time bávaro o artilheiro polonês Robert Lewandowski e o alemão Gnabry. Proger e Collins diminuíram para o Paderborn, que segue afundado na lanterna, com apenas um ponto somado.

Jogando em casa, o Leipzig não foi páreo para o Schalke 04, que foi muito superior na partida e chegou à vitória com gols de Sane, Harit e Matondo. Forsberg descontou para o time mandante no final, mas já era tarde.

Ambos somam 13 pontos na tabela, mas o Leipzig aparece na frente e fica na vice-liderança por ter melhor saldo de gols. Dessa maneira, o time Gelsenkirchen é o terceiro colocado, seguido de Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, que também triunfaram neste sábado, somam 13 pontos e ocupam quarta e quinta colocações, respectivamente.

Os dois times conquistaram vitórias categóricas por 3 a 0 jogando fora de seus domínios. O Mönchengladbach derrotou o Hoffenheim (11º), com gols de Plea, Thuram e Neuhaus, e o Leverkusen superou o Augsburg (12º). Niederlechner (contra), Volland e Havertz anotaram os tentos.

No outro duelo da sexta rodada do Campeonato Alemão já realizado neste sábado, mais um resultado positivo para um time visitante. O Wolfsburg derrotou o penúltimo colocado Mainz por 1 a 0 e subiu para o sexto lugar, com 12 pontos.