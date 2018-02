Bayern de Munique vence a nona consecutiva e abre 18 de vantagem no Alemão

O Bayern de Munique segue a caminhada tranquila rumo ao título do Campeonato Alemão. Neste sábado, o time comandado por Jupp Heynckes derrotou o Schalke 04 por 2 a 1, em casa, e acumulou a nona vitória consecutiva na competição.

O resultado levou a equipe anfitriã aos 56 pontos, com 18 de vantagem sobre o RB Leipzig, o segundo colocado. O Schalke 04 acumulou a segunda derrota seguida no Alemão e ocupa o sexto lugar, com 34 pontos.

O centroavante Lewandowski também manteve o bom momento e balançou as redes pela 11ª vez consecutiva atuando em casa. Aos seis minutos, ele fez o corta-luz, Müller bateu de fora da área e o goleiro deu rebote. O centroavante aproveitou a sobra e marcou. Foi o 18º gol de Lewandowski na competição, artilheiro disparado, cinco à frente de Aubameyang, que está em segundo.

O Schalke esboçou uma reação e conseguiu igualar o placar aos 28 minutos. Di Santo aproveitou o chute errado de Burgstaller e bateu firme para as redes. Mas o Bayern era superior e voltou à ficar na frente ainda na etapa inicial. Aos 36 minutos, Müller recebeu de Robben e bateu para as redes.

O Bayern de Munique volta a campo pelo Campeonato Alemão no próximo sábado, quando visitará o Wolfsburg, que está a quatro pontos da zona de rebaixamento. O Schalke 04 receberá o Hoffenheim no mesmo dia.