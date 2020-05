Bayern de Munique faz 5 a 0 no Düsseldorf e amplia vantagem na ponta do Alemão

O Bayern de Munique caminha a passos largos para a conquistar o Campeonato Alemão pelo oitava temporada seguida - Foto: Estadão Conteúdo

O Bayern de Munique caminha a passos largos para a conquistar o Campeonato Alemão pelo oitava temporada seguida. Depois de vencer o clássico contra o Borussia Dortmund, no duelo considerado como final antecipada do torneio, o time de Munique goleou o Fortuna Düsseldorf por 5 a 0 neste sábado, em casa, e aumentou ainda mais a vantagem na liderança.

O Bayern já pode começar a fazer as contas para ser octacampeão nacional já que, restando cinco rodadas para o término da competição, isto é, 15 pontos em disputa, foi aos 67 pontos e abriu dez de diferença para o vice-líder Borussia Dortmund, que ainda joga na rodada. O Fortuna Düsseldorf é o 16º colocado, com 27 pontos, apenas dois a mais que o penúltimo colocado Werder Bremen.

Se o Borussia Dortmund, único concorrente do time bávaro pelo título, confirmar seu favoritismo contra o lanterna Paderborn fora neste domingo, irá a 60 pontos. O Bayern, então, precisará vencer três dos cinco jogos restantes para confirmar a conquista sem depender de outros resultados.

A equipe da Baviera vive fase esplêndida e que precede a pandemia. Segue invicta em 2020 e não perde há 15 jogos, sendo que venceu 14 deles. O time treinado por Hans-Dieter Flick venceu as quatro partidas após a retomada do torneio. Nesse período, fez 13 gols e levou só dois.

O passeio do Bayern em Munique contou com dois gols de Robert Lewandowski. O centroavante polonês voltou a balançar as redes e deixou sua marca duas vezes diante neste sábado. Ele fez o terceiro e quarto gols da equipe na partida. Destaque para o último deles, completando cruzamento de letra.

Lewandowski é o artilheiro isolado do torneio, com 29 tentos. Ele chegou à marca de 43 gols em toda as competições na temporada, igualando o feito de 2016/2017. Portanto, deve em breve bater seu recorde pessoal.

O placar foi aberto com um gol contra anotado pelo zagueiro dinamarquês Mathias Jorgensen. Depois, o lateral francês Pavard marcou o segundo antes de Lewandowski ir às redes duas vezes. No começo do segundo tempo, o atacante canadense Davies, um dos destaques da equipe nas últimas rodadas, foi o responsável por finalizar o atropelo em Munique.