Bayern de Munique faz 3 no Borussia Dortmund e dispara na liderança do Alemão

Depois de um início de temporada desastroso, que culminou com a demissão do técnico italiano Carlo Ancelotti após a derrota para o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões da Europa, o Bayern de Munique voltou ao trilhos e já está dando as cartas novamente no Campeonato Alemão. Agora sob o comando de Jupp Heynckes, o time da região da Baviera foi a Dortmund, se impôs no clássico contra o Borussia e venceu com tranquilidade por 3 a 1, no estádio Signal Iduna Park, pela 11.ª rodada.

Com 26 pontos, o Bayern de Munique segue na liderança isolada da competição e já abre quatro de vantagem para o segundo colocado, agora o RB Leipzig, que mais cedo derrotou o Hannover. O Borussia Dortmund, em má fase tanto no Campeonato Alemão quanto na Liga dos Campeões, caiu para a terceira posição com 20, empatado com o Schalke 04.

O atacante holandês Arjen Robben, o centroavante polonês Robert Lewandowski (em um gol de letra contando com um desvio da zaga) e o lateral-esquerdo austríaco David Alaba definiram o triunfo do Bayern de Munique. O espanhol Marc Bartra descontou no fim para o Borussia Dortmund, que ganhou apenas um de seus últimos sete confrontos oficiais, sendo a vitória contra o Magdeburg, da terceira divisão, pela Copa da Alemanha.

O clássico deste sábado marcou também um duelo particular entre os centroavantes dos dois clubes. Melhor para Lewandowski, que chegou a 11 gols no Campeonato Alemão e passou o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que tem 10, na artilharia.

Após a pausa de duas semanas para jogos da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e para amistosos, a 12.ª rodada do Campeonato Alemão será jogada a partir do próximo dia 17. Nesta data, o Borussia Dortmund visitará o Stuttgart na Mercedes-Benz Arena, às 17h30 (de Brasília). Um dia depois, o Bayern de Munique receberá o Augsburg na Allianz Arena, em Munique, às 12h30.