Bayern de Munique e RB Leipzig vencem e mantêm ponta do Alemão inalterada

Os dois candidatos ao título do Campeonato Alemão venceram seus jogos neste sábado, ambos jogando em casa. O Bayern de Munique recebeu o Werder Bremen, ameaçado pelo rebaixamento, e venceu por 2 a 1. O placar foi o mesmo do duelo do RB Leipzig com o Hoffenheim, que perdeu sua invencibilidade no torneio.

Robben abriu o placar aos 30 minutos para o Bayern, enquanto que Alaba marcou o segundo gol, ainda nos acréscimos da primeira etapa. No segundo tempo, Kruse descontou para o Werder, que tem só 16 pontos e está logo acima da zona de rebaixamento.

Em Leipzig, na Red Bull Arena, o RB Leipzig venceu de virada. Amiri abriu o placar, mas o time da casa chegou ao empate com Werner. A virada, com Sabitzer, só foi alcançada depois que Wagner foi expulso e deixou o Hoffenheim com um jogador a menos.

Com esses resultados, o Bayern foi a 45 pontos, contra 42 do RB Leipzig. O Hoffenheim perdeu duas posições e a invencibilidade. Com sete vitórias e 10 empates, era o único time das grandes ligas da Europa que ainda não havia perdido na temporada.

Ainda neste sábado, o Colônia fez 6 a 1 no Darmstadt, lanterna e saco de pancadas do torneio. Foi a 32 pontos e, de uma só vez, passou Hertha Berlin (30), Borussia Dortmund (30) e Hoffenheim (31), se igualando ao Eintracht Frankfurt, que havia assumido o terceiro lugar ao ganhar do Schalke 04 por 1 a 0, fora de casa, na sexta.

Em jogo importante na briga contra a degola, o Ingolstadt ganhou do Hamburgo por 3 a 1, resultado que fez os dois times trocarem de posição. O Ingolstadt, com 15 pontos, agora aparece em 16.º, logo abaixo do Werder, que tem 16. O Hamburgo é o penúltimo, com 13. Já o Augsburg se afastou ainda mais do risco de cair ao fazer 2 a 1 no Wolfsburg fora de casa.

