Bayern de Munique cede empate e vê Dortmund abrir cinco pontos na liderança

O Bayern de Munique cedeu neste domingo empate por 2 a 2 ao Hertha Berlin, fora de casa, e viu o Borussia Dortmund abrir cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Alemão. O resultado deixa a equipe visitante na segunda colocação, com 14 pontos, enquanto que os anfitriões estão em décimo, com nove.

Além de estar mais distante da ponta na competição nacional, o empate também contribui para aumentar a crise fora de campo. O Bayer demitiu o técnico Carlo Ancelotti na última quinta-feira, após derrota por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões.

O presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge, reclamou publicamente durante a última semana que o desempenho da equipe está abaixo das expectativas. "A performance do nosso time desde o início da temporada não está dentro das expectativas e do que planejamos. O jogo em Paris mostrou claramente que alguma mudança deveria ser feita", afirmou.

Na primeira partida sem o antigo treinador, quem comandou o Bayern interinamente foi o ex-jogador francês Willy Sagnol com o bósnio Hasan Salihamid?ic como seu auxiliar. A dupla foi campeã da Liga dos Campeões pelo Bayern em 2001.

A diretoria espera anunciar o novo treinador na próxima semana. Enquanto isso não chega, o time entrou em campo neste domingo disposto a espantar a má fase. E no início deu a impressão de que chegaria à vitória sem grandes dificuldades.

O time visitante abriu o placar logo aos dez minutos. Boateng cruzou da direita e Hummels desviou de cabeça para as redes. O Hertha chegou a ter um pênalti a seu favor marcado pela arbitragem, quando Javi Martínez se chocou com Kalou na área. Mas o árbitro de vídeo anulou a decisão.

O Bayern ampliou aos três do segundo tempo. Lewandowski recebeu lançamento, ganhou do zagueiro e tocou na saída do goleiro. A reação do Hertha, no entanto, veio em seguida. Três minutos depois, Haraguchi tocou para Ondre Duda, que marcou.

Os visitantes sentiram o gol e permitiram o empate do adversário aos 11. Plattenhardt levantou a bola na área e a bola sobrou para Kalou, que dominou, e tocou na saída de Ulreich para deixar tudo igual.

As equipes agora folgam no próximo final de semana por causa dos jogos da Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O Bayern de Munique receberá o Freiburg, dia 14, pela oitava rodada do Alemão. No mesmo dia, o Hertha Berlin jogará em casa contra o Schalke 04.

HOFFENHEIM TROPEÇA - No outro duelo deste domingo, o Hoffenheim desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança da competição ao perder para o Freiburg por 3 a 2, fora de casa. O resultado deixou o time visitante com 14 pontos, em terceiro lugar na classificação. O Freiburg está em 15º, com sete pontos, na beira da zona de rebaixamento.

O Hoffenheim saiu na frente com Robin Hack, mas levou a virada com Niederlechner e Soyuncu ainda no primeiro tempo. Os anfitriões ainda ampliaram na etapa final com Pascal Stenzel. O Hoffenheim diminuiu graças a um gol contra de Schuster.

Veja Também

Comentários