Bayern de Munique bate o Eintracht Frankfurt e assume o segundo lugar no Alemão

Sem perder o líder Borussia Dortmund de vista, o Bayern de Munique assumiu neste sábado o segundo lugar no Campeonato Alemão ao derrotar, com autoridade, o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, mesmo jogando fora de casa, pela 17.ª rodada - a última do primeiro turno. O time da região da Baviera ultrapassou o Borussia Mönchengladbach, que perdeu no dia anterior o confronto direto contra o rival de Dortmund, na tabela de classificação.

A vitória neste sábado levou o Bayern de Munique aos 36 pontos, contra 33 do Borussia Mönchengladbach e 31 do RB Leipzig, que fecha o G4 - a zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. A distância para o líder segue em seis pontos. Já o Eintracht Frankfurt fica na quinta colocação com 27, mais distante da principal competição de clubes do continente. Mas hoje com vaga na Liga Europa.

O nome do jogo em Frankfurt foi o atacante Franck Ribery. O jogador francês marcou dois gols em jogadas bem executadas pelo ataque - um em cada tempo - para comandar a vitória do Bayern de Munique. O terceiro, já no final, saiu de um chute "sem querer" - na verdade uma tentativa de cruzamento - do lateral-direito brasileiro Rafinha.

Com o final do primeiro turno - dois jogos ainda serão realizados neste domingo -, o Campeonato Alemão entra em uma pausa de quatro semanas por causa do inverno rigoroso no país. A competição, em sua 18.ª rodada, só será retomada no dia 18 de janeiro. Nesta data, uma sexta-feira, o Bayern de Munique jogará como visitante contra o Hoffenheim. No sábado, o Eintracht Frankfurt receberá o Freiburg.