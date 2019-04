Bayern chuta 28 vezes no gol do Werder Bremen, faz um gol e mantém a liderança

Com 75 mil torcedores na Allianz Arena, o Bayern de Munique sofreu, mas derrotou o Werder Bremen, neste sábado, por 1 a 0, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, a equipe mantém a liderança, agora com 70 pontos, quatro a mais que o Borussia Dortmund, que joga neste domingo, fora de casa, diante do Freiburg. Restam quatro rodadas para o fim da competição.

O Bayern teve total domínio da partida, mas errou muito nas finalizações. Contou com a sorte para obter o gol da vitória, que só saiu aos 30 minutos da etapa final. O zagueiro Niklas Sule arriscou de fora da área e a bola desviou na zaga do Werder Bremen, enganando o goleiro Pavlenka, grande destaque da partida, ao realizar belas defesas. O ataque do Bayern fez 28 disparos para o gol.

Esta foi a 19ª vitória consecutiva do Bayern sobre o Werder Bremen nas várias competições alemãs. Nos últimos cinco jogos em Munique, o time visitante tomou 36 gols. As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira pela semifinal da Copa da Alemanha, desta vez em Bremen.

Em Augsburg, o time da casa registrou a goleada da rodada, ao marcar 6 a 0 sobre o Stuttgart. Richter (2), Max (2), Khedira e Hahn fizeram os gols da equipe, que chega aos 31 pontos, na 14ª posição. O Stuttgart fica cada vez mais perto da segunda divisão, ao permanecer com 21 pontos, em 16º lugar.

Outro time que não deve estar na Bundesliga ano que vem é o Nurenberg. Neste sábado, o time perdeu em Leverkusen por 2 a 0, gols de Alario e Vollane, ambos na segunda etapa.

O Nurenberg som apenas 18 pontos, na 17ª posição, enquanto o Bayer está em 6º lugar, com 48 pontos e ainda deslumbra a possibilidade de ficar com um das quatro vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Já o Mainz, atuando em seu estádio, não teve grandes problemas para superar o Fortuna Dusseldorf por 3 a 1. Mateta e Onisiwo fizeram os gols do time vencedor, enquanto Lukebakio marcou para os visitantes.

O Mainz chegou aos 36 pontos, na 11ª colocação, um ponto atrás do Fortuna Dusseldorf, décimo colocado.