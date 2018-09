Bayern cai para o Hertha, sofre primeira derrota e pode perder a ponta do Alemão

Dono de uma hegemonia que já dura seis temporadas no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique vive um raro momento de baixa na competição. A equipe sofreu seu segundo tropeço consecutivo e perdeu pela primeira vez na atual edição ao cair fora de casa para o Hertha Berlin nesta sexta-feira, por 2 a 0, na abertura da sexta rodada.

O resultado inicia uma pressão sobre o técnico Niko Kovac, que chegou para esta temporada e já vinha sendo criticado por parte da torcida pelo estilo de jogo implantado, mesmo quando o time ainda tinha 100% de aproveitamento. Na última rodada, porém, veio o primeiro tropeço com o empate diante do Augsburg.

Com os últimos resultados, o Bayern pode até perder a liderança da tabela nesta rodada. São 13 pontos para a equipe, mesmo número do Hertha, mas com vantagem no saldo de gols. Borussia Dortmund e Werder Bremen, com 11, além de Borussia Mönchengladbach, com 10, ainda atuam no fim de semana e podem ultrapassar os bávaros.

Como já havia acontecido contra o Augsburg, o Bayern sofreu pra criar nesta sexta. Até levou perigo no início em tentativas de Boateng e Lewandowski pelo alto, mas parou nisso. Rapidamente, o Hertha equilibrou as ações e foi saindo para o jogo nos contra-ataques.

Aos 21, os donos da casa abriram o placar. Duda cruzou da direita, Ibisevic cabeceou e Neuer espalmou. No rebote, Boateng deu carrinho em Kalou e o árbitro marcou pênalti. O próprio Ibisevic partiu para a cobrança, deslocou o goleiro e balançou a rede.

O jogo ficou aberto, com boas chances de ambos os lados. Mas quando o Bayern era superior, e havia perdido chances com Thiago Alcântara e Lewandowski, o Hertha ampliou. Aos 43, Kalou deu boa enfiada na direita para Lazaro, que foi à linha de fundo e tocou para trás, onde Duda chegou para finalizar firme, sem chances para Neuer.

Na etapa final, o Hertha se fechou e aceitou a pressão do Bayern, que, no entanto, tinha muita dificuldade para encontrar espaço. Na base da insistência, ainda levou perigo nos últimos minutos. Gnabry, Ribery e Sandro Wagner tentaram, mas a falta de pontaria e a grande atuação do goleiro Kraft garantiram o triunfo aos donos da casa.

Agora, o Bayern tentará a recuperação na Liga dos Campeões, pela qual encara o Ajax na próxima terça-feira, em Munique. Já o Hertha só volta a campo no sábado da semana que vem, dia 6, quando visita o Mainz.