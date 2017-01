Bayern anuncia zagueiro e meia do Hoffenheim como novos reforços

O Bayern de Munique levou, de uma só vez, dois jogadores do Hoffenheim para se reforçar para a próxima temporada. Neste domingo, o clube bávaro anunciou as contratações do zagueiro Niklas Süle, de apenas 21 anos, e do meia Sebastian Rudy, de 26, ambos vindos do rival no Campeonato Alemão.

O Bayern explicou que os dois jogadores se apresentarão ao clube no dia 1º de julho. Medalha de prata na Olimpíada do Rio com a seleção alemã, após a derrota nos pênaltis na decisão com o Brasil, Süle assinou contrato por cinco temporadas. Já Rudy acertou por três anos.

"Estamos muito satisfeitos e felizes porque Niklas Süle e Sebastian Rudy estão se juntando a nós. Assinar com os dois jogadores é um investimento do Bayern para o futuro. Sebastian Rudy chega em uma transferência de graça. No caso do Süle, chegamos a um acordo justo e sério com o Hoffenheim", explicou o presidente do conselho deliberativo do clube, Karl-Heinz Rummenigge.

Rudy foi contratado de graça porque seu contrato com o Hoffenheim se encerra justamente ao fim desta temporada. No caso de Süle, o clube chegou a pedir 25 milhões de euros para liberá-lo, o Bayern quase desistiu do negócio, mas as partes chegaram a um acordo.

"É um sonho completo para mim ir para Munique. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo", declarou Rudy. "Em termos de ser uma despedida, me sinto um pouco triste também", comentou Süle, que cresceu na cidade de Hoffenheim. "Mas é a chance de amadurecer em um dos melhores times do mundo", completou.

