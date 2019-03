Bayer Leverkusen leva 4 do Hoffenheim e fica mais longe da Liga dos Campeões

O Hoffenheim obteve uma importante vitória, nesta sexta-feira, ao derrotar o Bayer Leverkusen, por 4 a 1, em jogo da 27ª rodada do Campeonato Alemão. Belfodil, duas vezes, Bender e Kramaric fizeram os gols do time da casa. Volland descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Hoffenheim alcançou os 41 pontos, na oitava colocação, logo atrás do Bayer, que tem 42, em sétimo lugar. O time de Leverkusen ficou mais longe da Liga dos Campeões, a cinco pontos do Borussia Mönchengladbach, quarto colocado - somente os quatro primeiros entram na competição europeia.

Agora o Hoffenheim e o Bayer Leverkusen agora brigam pela vaga na Liga Europa. Entra no torneio o quinto e o sexto colocados no Alemão. A liderança do Alemão pertence ao Bayern de Munique, com 60 pontos, mesma pontuação do Borussia Dortmund. A vantagem é no saldo de gols: 41 a 34.

Na Itália, o Cagliari foi até Verona e não teve dificuldades para derrotar o lanterna Chievo por 3 a 0. Com 43 minutos de jogo, o placar já estava finalizado. Pisacane, o brasileiro João Pedro e Artur Ionita fizeram os gols.

Com a vitória, o Cagliari alcançou os 33 pontos, na 13ª colocação, enquanto o Chievo continua em último lugar, com apenas 11 pontos. O primeiro lugar é da Juventus, que soma impressionantes 75 pontos, 15 à frente do Napoli.

Pelo Espanhol, o Girona perdeu em casa para o Athletic Bilbao, por 2 a 1, de virada, na abertura da 29ª rodada. Stuani fez o primeiro gol para o time da casa, mas Iñaki Williams e Raúl Garcia viraram para o time basco.

O Athletic Bilbao chega aos 40 pontos, na oitava colocação. Já o Girona permanece com 34 pontos, em 12º lugar. A liderança é do Barcelona, com 66 pontos, dez a mais que Atlético de Madrid e 12 à frente do Real Madrid.