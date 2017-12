Bayer Leverkusen derrota Stuttgart e entra no G4 do Alemão

O Bayer Leverkusen manteve o bom momento no Campeonato Alemão ao vencer o Stuttgart por 2 a 0, nesta sexta-feira, fora de casa, na abertura da 15ª rodada. Com o resultado, o time visitante chegou à marca de 10 jogos seguidos sem derrota, a melhor marca da atual edição do campeonato.

De quebra, a equipe da cidade de Leverkusen chegou aos 24 pontos e saltou do nono para o quarto lugar, entrando na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Stuttgart, que perdeu a primeira em casa nesta edição do Alemão, estacionou nos 17 pontos. Ocupa o 13º lugar da tabela.

O mais novo triunfo do Bayer Leverkusen começou a ser desenhado aos 20 minutos de jogo. Leon Bailey fez jogada individual pela esquerda e cruzou da linha de fundo para Havertz só completar para as redes.

Depois do gol, o jogo ganhou em equilíbrio e o Stuttgart passou a levar perigo no ataque. Foram ao menos duas grandes oportunidades de empatar. Mas era o Bayer quem demonstrava maior eficiência no setor ofensivo.

No segundo tempo, aos 34 minutos, os visitantes sacramentaram a vitória. Após cobrança de escanteio de Bailey, da esquerda, Lars Bender subiu mais alto do que todos os marcadores e acertou bela cabeçada para anotar o segundo gol do Bayer.

A rodada do Alemão terá sequência neste sábado, com mais cinco jogos: Borussia Dortmund x Werder Bremen, Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique, Hamburgo x Wolfsburg, RB Leipzig x Mainz e Borussia Mönchengladbach x Schalke. No domingo, três partidas vão encerrar a rodada: Colônia x Freiburg, Hannover x Hoffenheim e Augsburg x Hertha Berlin.