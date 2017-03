Bauza chama Buffarini e Pratto e deixa Icardi de fora da seleção

Ter jogadores de nível de seleção no elenco tem também o seu preço. E o São Paulo paga por eles. Nesta sexta-feira, o técnico Edgardo Bauza anunciou a convocação da seleção da Argentina para os dois próximos compromissos nas Eliminatórias e chamou o lateral Buffarini e o atacante Lucas Pratto. Os dois desfalcam o São Paulo no clássico contra o Corinthians.

Eles estarão à disposição do ex-treinador do São Paulo para o duelo contra o Chile, no dia 23 de março, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, e depois para o jogo da Argentina contra a Bolívia, em La Paz, no dia 28, uma terça-feira.

Assim, eles não jogam diante de Botafogo de Ribeirão Preto (no dia 22 ou 23), no clássico contra o Corinthians (25 ou 26) e no confronto diante do São Bernardo (29). Voltariam apenas para o primeiro jogo das quartas de final do Paulistão.

Além dos dois argentinos, o São Paulo também deverá jogar essas três partidas desfalcado de Cueva, titular absoluto da seleção do Peru. Demais estrangeiros do elenco, Chávez não foi chamado por Bauza, e Lugano não tem sido lembrado no Uruguai. Já Rodrigo Caio ficou fora da lista de Tite na seleção brasileira.

ICARDI - A convocação de Bauza nesta sexta-feira era aguardada pelo possível retorno de Mauro Icardi. O artilheiro da Inter de Milão, porém, ficou fora da lista. Ele está barrado informalmente da seleção desde que engatou um relacionamento com a ex-mulher de Maxi López, então seu companheiro na Sampdoria. O caso ganhou grande repercussão na Argentina e ele passou a ser mal visto pelos companheiros.

Sem Icardi, Bauza chamou, para o setor ofensivo, os nomes de sempre: Di Maria, Correa, Acuña, Lavezzi, Messi, Dybala, Agüero, Higuaín e Pratto. Desses, o único que joga na Argentina é Marcos Acuña, do Racing. O outro atleta local da lista é Mariano Andújar, goleiro do Estudiantes. Os demais, além de Pratto e Buffarini, jogam na Europa.

Na comparação com a última convocação de 2016, saíram o zagueiro Demichelis, que trocou o Espanyol pelo Málaga e vinha sendo chamado mesmo sem jogar, e o meia Gaitán, reserva do Atlético de Madrid.

CONFIRA OS CONVOCADOS:

GOLEIROS - Guzman Nahuel (Tigres-MEX), Sergio Romero (Manchester United) e Mariano Andújar (Estudiantes)

DEFENSORES - Julio Buffarini (São Paulo), Marcos Rojo (Manchester United), Mateo Musacchio (Villarreal), Nicolás Otamendi (Manchester City), Ramiro Funes Mori (Everton), Gabriel Mercado (Sevilla), Facundo Roncaglia (Celta de Vigo), Emmanuel Más (Trabzonspor-TUR) e Pablo Zabaleta (Manchester City).

MEIO-CAMPISTAS - Javier Mascherano (Barcelona), Guido Pizarro (Tigres), Lucas Biglia, (Lazio), Ever Banega (Inter de Milão), Enzo Pérez (Valencia), Nicolás Gaitán (Atlético de Madrid), Angel Di María (PSG) e Marcos Acuña (Racing).

ATACANTES - Angel Correa (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Paulo Dybala (Juventus), Gonzalo Higuaín (Juventus), Sergio Agüero (Manchester City), Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune-CHi) e Lucas Pratto (Atlético Mineiro).

