Bauza chama atacante Alario e mais dois que atuam na Argentina para a seleção

Se recolocou a Argentina na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2018, a suada vitória sobre o Chile na última quinta-feira, pelas Eliminatórias, deixou sequelas na seleção. O zagueiro Otamendi, os volantes Lucas Biglia e Mascherano e o atacante Higuaín, suspensos, estão fora da partida da Bolívia, fora de casa, na próxima terça-feira. O lateral-direito Mercado, lesionando, também será desfalque.

Diante de tantos problemas, o técnico Edgardo Bauza precisou agir nesta sexta-feira e anunciou a convocação de três novos nomes para encarar a Bolívia em La Paz. O treinador optou por atletas que atuam na própria Argentina e chamou o zagueiro Matías Caruzzo, do San Lorenzo, o volante Iván Marcone, do Lanús, e o atacante Lucas Alario, do River Plate.

Alario é o principal nome destes convocados. Destaque do River Plate, aos 24 anos, o jogador atrai os olhares do futebol europeu e pode deixar o clube em breve. Pela seleção argentina, já foi convocado pelo próprio Edgardo Bauza no ano passado, para os confrontos contra Uruguai e Venezuela, em setembro, também pelas Eliminatórias.

Já Matías Caruzzo, hoje no San Lorenzo, ficou conhecido no Brasil na decisão da Libertadores de 2012, quando atuava pelo Boca Juniors. Na ocasião, se desentendeu com Emerson Sheik, do Corinthians, e chegou a ser mordido pelo brasileiro. O jogador de 32 anos não era chamado desde maio de 2010, quando a seleção argentina ainda era comandada por Diego Maradona.

Para Marcone, de 26 anos, a convocação de Bauza representará a primeira oportunidade na seleção. O jogador soma títulos nacionais com o Arsenal de Sarandi e Lanús e é um dos destaques de seu atual clube.

Em meio aos problemas, Bauza pode ter o retorno de Paulo Dybala, que se recupera de uma contratura na perna esquerda. Por outro lado, o lateral-esquerdo Emmanuel Mas sofreu uma pancada no joelho direito, será reavaliado e também deverá ser cortado do elenco.

