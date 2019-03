Bautista Agut volta a surpreender Djokovic e vai às quartas em Miami

Ainda tentando encontrar seu melhor tênis desde o título do Aberto da Austrália, Novak Djokovic voltou a parar no espanhol Roberto Bautista Agut nesta terça-feira. O atual número 1 do mundo se despediu do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, nas oitavas de final, ao levar uma virada por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/3.

Curiosamente, o atual número 25 do mundo já havia derrotado o sérvio neste ano, no Torneio de Doha, no Catar, em janeiro. Djokovic ainda tenta emplacar uma boa sequência de jogos desde o troféu em Melbourne. Desde então, foram cinco jogos e duas derrotas, com quedas precoces na terceira rodada em Indian Wells e, agora em Miami, nas oitavas.

Nesta terça, o resultado do jogo também surpreendeu em razão do forte início de jogo do favorito. Com duas quebras de saque em sequência, ele chegou a abrir 5/0 no placar e esteve perto de confirmar o chamado "pneu", antes de Bautista Agut vencer seu game de honra.

Mas, a partir do segundo set, o espanhol mostrou sua força. Sacando melhor, passou a pressionar o sérvio e obteve duas quebras de serviço. Sofreu uma, mas não deixou de buscar o empate no placar. Antes, porém, o jogo foi paralisado por cerca de 20 minutos em razão da chuva nos games finais da segunda parcial.

Na retomada, o espanhol não diminuiu o ritmo. Ele voltou a se impor no serviço do líder do ranking no início do terceiro set e abriu vantagem. Djokovic sofreu, mas conseguiu devolver a quebra. Mas o espanhol evitou a igualdade ao obter nova quebra, encaminhando o triunfo, após 2h29min de jogo. Se tivesse levado a melhor, o sérvio alcançaria sua vitória de número 850 no circuito profissional.

Nas quartas de final, o tenista da Espanha vai enfrentar o norte-americano John Isner, atual campeão em Miami. O atleta da casa também avançou nesta terça, ao superar o britânico Kyle Edmund por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/3), em 1h40min. Isner, 9º do ranking, disparou 17 aces para se impor diante do 22º do mundo.

Outro confronto das quartas de final também já foi definido. Será entre o canadense Felix Auger-Aliassime e o croata Borna Coric. O primeiro avançou ao derrotar o georgiano Nikoloz Basilashvili por 7/6 (7/4) e 6/4, enquanto Coric despachou o australiano Nick Kyrgios por 4/6, 6/3 e 6/2. O sul-africano Kevin Anderson também se garantiu nas quartas ao derrotar o australiano Jordan Thompson por duplo 7/5.

FEMININO - Na outra chave de simples da competição, a estoniana Anett Kontaveit avançou à semifinal ao superar a taiwanesa Hsieh Su-Wei por 3/6, 6/2 e 7/5.