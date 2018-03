Batshuayi decide no final, Dortmund vence Frankfurt e volta ao 3º lugar no Alemão

O Borussia Dortmund voltou a vencer no Campeonato Alemão neste domingo. Em jogo equilibrado, o triunfo por 3 a 2 sobre o Eintracht Frankfurt, no estádio Signal Iduna Park, pela 26.ª rodada, foi decidido novamente com gols do jovem atacante Batshuayi, sendo um deles marcado aos 50 minutos da etapa final.

Após duas rodadas com empates, a vitória foi essencial ao Borussia, que retomou a terceira posição na tabela, com 45 pontos, a um do Schalke 04, vice-líder do torneio, que tem o Bayern de Munique disparado na liderança com 66 pontos e com o título bem encaminhado.

O jogo era considerado decisivo, pois o Eintracht Frankfurt também briga pelas primeiras posições e, com a derrota deste domingo e a vitória do Leverkusen no sábado, caiu para a quinta posição, com 42 pontos, ficando fora da zona de classificação à Liga dos Campeões no momento.

Com pouco espaço no Chelsea, Batshuayi foi emprestado ao Dortmund até o fim desta temporada em negociação que envolveu a ida de Aubameyang ao time londrino. O centroavante belga, por enquanto, tem feito a torcida da equipe alemã esquecer Aubameyang com seus gols e boas atuações. Até aqui, marcou cinco vezes em seis jogos na competição nacional.

A posição próxima dos dois times na tabela se justificou com o jogo equilibrado que fizeram. Apoiado por mais de 80 mil torcedores, o Borussia abriu o placar aos oito minutos, em gol contra de Russ e terminou o primeiro tempo na frente.

Na volta do intervalo, o meia Jovic deixou tudo igual aos 30 minutos, fazendo o Dortmund, apático na partida até então, acordar, ficando à frente no placar dois minutos depois do gol sofrido. Em bela tabela, Batshuayi entrou em ação e colocou a Borussia em vantagem novamente. Aos 45 minutos, Blum fez para o Frankfurt e empatou a partida de novo.

O time da casa novamente não se deu por vencido e conseguiu a vitória aos 50 minutos, com o poder de decisão de Batshuayi. O belga recebeu dentro da área e bateu de esquerda, à meia altura, fazendo um golaço para sacramentar o triunfo sofrido.

Também neste domingo, Stuttgart e RB Leipzig não saíram do 0 a 0. O resultado deixou o time de Leipzig com 40 pontos, na sexta colocação, enquanto os mandantes somam 34, em décimo lugar.