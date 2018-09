Basquete do Brasil vence Ilhas Virgens por W.O. após imbróglio com Ilhas Virgens

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) divulgou um comunicado oficial na tarde deste domingo, no qual confirmou que a seleção brasileira masculina seria declarada vencedora por W.O. (ausência de adversário) da partida que faria contra as Ilhas Virgens Britânicas, às 21 horas do mesmo dia, no ginásio Valério Luiz de Oliveira, em Goiânia, pelas Eliminatórias das Américas do Mundial de 2019, na China.

A entidade máxima do basquete confirmou que a delegação das Ilhas Virgens enfrentou problemas e não conseguiu fazer conexão para embarcar rumo ao Brasil em um voo que partiria da Venezuela, onde enfrentou a seleção local na última quinta-feira, em Caracas.

Da capital venezuelana, a seleção caribenha faria uma escala em Bogotá, na Colômbia, de onde embarcaria em um novo voo para Goiânia, mas não houve tempo hábil para fazer a conexão em solo colombiano, no último sábado, por causa de problemas envolvendo a obtenção com urgência, para os atletas, de um visto de entrada no Brasil, documento que as Ilhas Virgens não sabiam que teriam de portar para ingressar no País.

Assim, não houve tempo para a seleção de Ilhas Virgens chegar em Goiânia para enfrentar o Brasil na noite deste domingo, em duelo válido pela segunda rodada da segunda fase das Eliminatórias das Américas. Assim, o triunfo por W.O. foi consumado horas mais tarde com o protocolo oficial que ocorre quando um adversário não aparece para jogar. Os jogadores da seleção entraram em quadra apenas para ser declarados vencedores da partida pelo placar de 20 a 0, conforme prevê o regulamento da competição, e somou mais dois pontos no qualificatório para o Mundial.

Na última quinta-feira, em sua estreia pela segunda fase das Eliminatórias, o Brasil foi derrotado pelo Canadá por 85 a 77, na casa do rival, sendo que as três seleções primeiras colocadas na classificação de cada uma das duas chaves garantirão vaga no Mundial.

"Lamentamos profundamente o ocorrido, pois havíamos preparado tudo para que este jogo acontecesse da melhor maneira, com um grande investimento. Teríamos um número excelente de torcedores e seria uma festa muito bonita, sem falar nos fãs espalhados pelo País, que acompanhariam a transmissão pela televisão, mas fomos surpreendidos com esse problema enfrentado pelo nosso adversário e temos que acatar", afirmou Guy Peixoto Jr, presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), ao comentar o comunicado divulgado pela Fiba confirmando a vitória do Brasil por W.O..

"Tentamos auxiliar a delegação das Ilhas Virgens de diversas formas, mas ainda assim eles não conseguiram resolver os problemas de logística para seguir viagem ao Brasil. É muito triste a não realização de jogo, mas as equipes tinham ciência da tabela com enorme antecedência e tempo hábil para cuidar de todos os trâmites para os deslocamentos", acrescentou Carlos Fontenelle, secretário-geral da CBB, se referindo ao fato de que a entidade chegou a acionar o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Itamaraty para agilizar o processo de obtenção de vistos para a delegação de Ilhas Virgens para que a seleção pudesse chegar em Goiânia a tempo de jogar neste domingo.

Mais cedo, em outro comunicado, a CBB também informou que os torcedores que compraram ingressos para a partida de domingo poderão solicitar o reembolso integral do dinheiro e o valor pago será devolvido integralmente em um prazo de 30 dias. A Fiba, por sua vez, afirmou que vai estudar o caso envolvendo as Ilhas Virgens e não descartou a possibilidade de excluir a seleção do país das Eliminatórias por causa de sua responsabilidade neste episódio que impediu a realização do jogo deste domingo.

Com o cancelamento do duelo desta noite, o Brasil só voltará a atuar pelo qualificatório para o Mundial em novembro, quando encara a República Dominicana e outra vez o Canadá, desta vez atuando como mandante.