Barrichello é internado com problema em veia da cabeça, mas avisa que está bem

Rubens Barrichello revelou nesta quinta-feira que está internado em um hospital, onde deu entrada depois de ter apresentado um problema em uma veia da cabeça no último final de semana. O ex-piloto de Fórmula 1 e hoje integrante do grid da Stock Car confirmou que ainda está esperando pela alta dos médicos após ser submetido a uma série de exames.

Barrichello não informou, porém, em qual hospital foi internado e nem deu maiores detalhes sobre a sua enfermidade, que teria sido um princípio de AVC (acidente vascular cerebral).

A revelação da internação ocorreu por meio de um vídeo, que o veterano piloto de 45 anos de idade publicou em sua página na rede social Instagram. Rubinho disse que fez a postagem para tranquilizar pessoas que estavam preocupadas com o seu estado de saúde e garantiu que está bem.

"Muita gente preocupada, me mandando mensagem, então eu resolvi falar. No sábado, acordei, fui tomar um banho, mas tive uma dor de cabeça enorme. Graças a Deus, a Silvana (esposa de Barrichello) estava por lá, ligou para um amigo nosso médico e logo eu estava no hospital. Tive um problema em uma veiazinha, mas estou ótimo, já estou praticamente liberado. Estou ainda fazendo alguns check-ups. É uma coisa natural de hospital", afirmou o piloto.

Em seguida, porém, Rubinho deixou claro que o seu problema não foi tão simples, pois ele tomou um susto inesperado. "Queria agradecer a vocês (fãs e amigos) pelas mensagens, pela preocupação, e agradecer ao Papai do Céu, que gosta tanto de mim, agradecer pela vida, por tudo o que acontece. Essas dificuldades acontecem realmente para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Obrigado, um beijo no coração de todo mundo. E logo estamos juntos na pista", completou.