Barrichello crava sua 1ª pole no ano na etapa da Stock em Santa Cruz do Sul

Rubens Barrichello conseguiu neste sábado sua primeira pole position na temporada 2017 da Stock Car. O veterano piloto de 44 anos largará na frente na etapa de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, no domingo, após ser o mais veloz no treino classificatório desta tarde.

Barrichello soube dosar o desgaste dos pneus neste sábado e alcançou seu auge no Q3, justamente quando o grid é definido. Já na reta final da atividade, ele voou na pista para conseguir o tempo de 1min20s189, suficiente para deixar seus concorrentes para trás e cravar a pole com certa tranquilidade.

"Foi a primeira vez que consegui avançar para última fase do classificatório em três corridas. Estava na pilha para entrar na pista e foi emocionante fazer e ver a equipe trabalhando para me dar um carro suficientemente bom para uma volta rápida de classificação. Acho que isso foi uma recompensa no final e essa pole foi uma das memoráveis para mim", declarou o piloto após o treino.

O tempo de Barrichello o deixou quase três décimos à frente do segundo colocado no grid, Marcos Gomes, que cravou 1min20s466. A terceira colocação ficou com Thiago Camilo, com a marca de 1min20s523, seguido por Max Wilson e Daniel Serra, que completam os cinco primeiros.

Atual campeão da categoria, Felipe Fraga esteve longe de seus melhores dias e sairá somente na sexta colocação. Logo atrás dele, estará o tetracampeão Cacá Bueno, em sétimo.

A etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car será disputada neste domingo. A primeira corrida está marcada para as 13 horas, enquanto a segunda começará às 14h10. A temporada 2017 tem Thiago Camilo e Daniel Serra na liderança, empatados com 69 pontos, seguidos de Max Wilson, com 56. Pole no domingo, Barrichello é somente o oitavo, com 41 pontos.

