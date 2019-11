Barcelona sofre virada do Levante e pode perder liderança do Espanhol

Mesmo com seus titulares e até gol de Lionel Messi, o Barcelona sofreu uma dura virada para o Levante, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Fora de casa, o time catalão até saiu na frente, com gol do argentino, mas cedeu três gols no segundo tempo e foi derrotado por 3 a 1. O resultado colocou sob ameaça a liderança da tabela.

Com o revés, o time da Catalunha estacionou nos 22 pontos e agora pode ser ultrapassado tanto por Sevilla quanto por Atlético de Madrid. As duas equipes se enfrentam ainda neste sábado e somam 20 pontos cada. Já o Levante chegou aos 17 pontos e ocupa agora a 8ª colocação. O Barça, contudo, segue com um jogo a menos que este rivais porque o clássico com o Real Madrid, atual vice-líder da classificação, foi adiado para dezembro.

Mesmo jogando fora de casa, o Barcelona foi melhor no primeiro tempo na cidade de Valência e confirmou o bom momento com gol de pênalti marcado por Messi. No lance que originou a penalidade, Semedo sofreu a falta dentro da área após iniciar jogada com Griezmann - Suárez completou o trio de ataque catalão.

Com a vantagem conquistada no placar, os visitantes voltaram para o segundo tempo exibindo ritmo mais lento. Com um futebol mais cadenciado, o Barça viu o Levante reagir de forma fulminante na partida. Jose Campana, aos 16, Borja Mayoral, aos 18, e Nemanja Radoja, aos 23 minutos, decretaram a virada para os donos da casa.

Surpreendido pela reação do Levante, o Barça admitiu o golpe e perdeu ainda mais ritmo. Só conseguiu voltar para o jogo nos 15 minutos finais. Mas, apesar da pressão imposta na reta final da partida, não conseguiu sequer marcar mais um gol.

Ainda neste sábado, o outro time de Valência também derrotou um rival da Catalunha. Fora de casa, o Valência bateu o Espanyol por 2 a 1 e somou três pontos. Com 17 pontos, chegou ao nono posto da tabela. Já o Espanyol é o penúltimo colocado, com oito.