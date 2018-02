Barcelona se recupera, vence o Eibar e volta a disparar na liderança do Espanhol

O Barcelona reagiu bem ao empate em casa contra o Getafe. Depois do decepcionante tropeço, a equipe catalã confirmou o favoritismo neste sábado e superou o Eibar por 2 a 0, fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado manteve o Barcelona com extrema tranquilidade na liderança da competição: soma 62 pontos, dez na frente do segundo colocado Atlético de Madrid, que nesta rodada vai receber o Athletic Bilbao no domingo. Já o Eibar segue com 35, em sétimo.

Mesmo com o duelo contra o Chelsea marcado para terça-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na Inglaterra, o técnico Ernesto Valverde buscou retomar a confiança do elenco após o empate sem gols contra o Getafe na última rodada. Escalou, assim, seus principais titulares.

E, com Luis Suárez e Messi liderando o ataque, além de Paulinho, Rakitic e Iniesta atuando no meio-campo, o Barcelona foi melhor desde o início e não demorou para sair em vantagem.

Logo aos 15 minutos, Messi recebeu no meio e deu belo passe para Suárez. Com calma e sem marcação, o atacante uruguaio invadiu a área, driblou o goleiro e abriu o placar para o Barcelona.

O Eibar até reagiu após o gol e ameaçou certa pressão. Mas quem criou grande chance novamente foi o Barcelona: após receber de Suárez dentro da área, Messi bateu cruzado e acertou a trave.

Pouco mudou no segundo tempo. As duas equipes seguiram ofensivas e criando boas oportunidades. O meia brasileiro Philippe Coutinho ainda foi a campo e entrou no lugar de Iniesta aos 17 minutos. E, já no fim do duelo, após Orellana ser expulso e deixar o time mandante com um a menos, Jordi Alba aproveitou sobra dentro da área e definiu o placar para o Barcelona.