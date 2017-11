Barcelona poupa Messi e Suárez, mas Paulinho é relacionado para a Copa do Rei

O Barcelona poupará alguns de seus principais jogadores para a partida desta quarta-feira contra o Murcia, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela quarta fase da Copa do Rei. Após o time catalão vencer o jogo de ida por 3 a 0, o técnico Ernesto Valverde decidiu nesta terça não relacionar Iniesta, Luis Suárez e Lionel Messi.

Também foram poupados outros jogadores frequentemente utilizados como titulares como Ter Stegen, Rakitic e Jordi Alba. Já Sergi Roberto, recuperado de contusão, será um importante reforço para o Barcelona.

Outro atleta confirmado é o brasileiro Paulinho. Ao lado de Piqué, Cillessen, Semedo, Deulofeu e Alcácer, entre outros, ele liderará uma equipe formada por uma série de jogadores menos utilizados - cinco atletas da filial também foram relacionados.

"Em Murcia, a equipe deu conta com alguns jogadores da filial e para quarta a ideia é repetir alguns dos que estiveram ali e dar opções aos que estão jogando menos", explicou Ernesto Valverde nesta terça-feira.

"A equipe fisicamente vem bem e precisamos ter cuidado com as contusões em meio a tantas partidas, mas os jogadores estão cada vez mais em forma", acrescentou o treinador. "Agora vem semanas com menos partidas e será importante para ir controlando o cansaço dos jogadores".

Emprestado pelo Palmeiras ao Barcelona B, o meia-atacante Vitinho não chegou a ser relacionado, mas esteve entre os nove atletas da filial que treinaram nesta terça-feira com o elenco principal.