Barcelona perde jogo com expulsão de Neymar e fica mais longe do Real Madrid

Exaltado nas últimas semanas por grandes atuações por Barcelona e seleção brasileira, Neymar viveu dia de vilão neste sábado. O atacante foi expulso após uma divida forte com Camacho e viu a equipe catalã perder por 2 a 0 para o Málaga, fora de casa, no Estádio La Rosaleda, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado afeta diretamente a luta do Barcelona pelo título nacional, e logo quando o time tinha a chance de se igualar em pontos ao rival Real Madrid. Afinal, mais cedo, também neste sábado, o líder empatou com o rival Atlético no clássico de Madri e chegou aos 72 pontos. Só que com a derrota, o Barcelona estacionou nos 69 e ainda com um jogo a mais do que o oponente. Já o Málaga chegou aos 33 pontos e ascendeu para o 14º lugar.

Antes da expulsão de Neymar, o Barcelona já perdia por 1 a 0 para o Málaga. O time foi vazado aos 31 minutos, em uma jogada que contou com falha de Mathieu. O defensor francês não cortou um lançamento longo para Sandro Ramírez, jogador revelado pelo clube catalão, que ficou cara a cara com Ter Stegen e finalizou para as redes.

Na etapa final, a situação do Barcelona piorou aos 19 minutos, quando Neymar foi expulso. O brasileiro já havia sido advertido na etapa inicial após parar para amarrar a chuteira, supostamente agindo para atrasar o jogo quando o Málaga ia cobrar uma falta. Depois, em disputa com Camacho entrou duro e ainda deixou o braço no adversário, recebendo a segunda advertência da arbitragem e sendo expulso.

Esta foi a primeira vez em que o brasileiro recebeu um cartão vermelho pelo Barcelona. Além disso, o time catalão não tinha um jogador expulso no Campeonato Espanhol desde outubro de 2015.

E o Málaga matou o jogo após mais um vacilo do adversário, agora aos 45 minutos. Após Busquets errar passe, o time avançou em rápido contra-ataque, com Fornals acionando Jony Rodríguez, que não teve problema para finalizar às redes, definindo o triunfo do time da casa. Assim, encerrou um jejum que vinha desde 2003, quando ganhou pela última vez do Barcelona em casa - aplicou um histórico 5 a 1 naquela oportunidade.

Derrotado, o Barcelona agora volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa, pois na próxima terça-feira vai visitar a Juventus, em Turim, para o jogo de ida das quartas de final.

